Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp

Chủ Nhật, 16:29, 19/04/2026
VOV.VN - Ngày 19/4 tại tỉnh Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến dự họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 47 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc và Tiểu đoàn Đồng Tháp.

Cách đây 47 năm, trước yêu cầu thiêng liêng phải chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, theo chỉ đạo của Quân khu 9, mỗi tỉnh đều thành lập một Tiểu đoàn tăng cường cho các binh đoàn chủ lực cơ động từ chiến trường biên giới Tây Nam ra chiến trường biên giới phía Bắc.

Trên cơ sở đó, ngày 30/4/1979, Tiểu đoàn Ấp Bắc II (tỉnh Tiền Giang) và Tiểu đoàn Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp) được thành lập. Ngay sau khi thành lập, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của hai tiểu đoàn sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế và huấn luyện cấp tốc. Sau đó, đơn vị được lệnh làm lễ xuất quân, hành quân ra biên giới phía Bắc và đã lập được nhiều kỳ tích.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Đặc biệt, sự ra đời của Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp đã đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình giữ nước và dựng nước của nhân dân ta, của quân đội ta.

Đây là một sự kiện minh chứng cho chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, buổi họp mặt hôm nay không chỉ để thêm trân trọng lịch sử và tự hào về quá khứ hào hùng, mà còn để khẳng định trách nhiệm với hiện tại, vững tin vào tương lai; đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta trân quý hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất mà biết bao thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng xương máu, bằng sự hy sinh, mất mát mới có được.

Mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân của Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng luôn thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, đây cũng là dịp để trao truyền ngọn lửa truyền thống yêu nước và cách mạng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Ban liên lạc Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp.

Đại tướng tin tưởng rằng tuổi trẻ hôm nay sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, có khát vọng, có hoài bão lớn và trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước; luôn bản lĩnh, tự cường, tiên phong, sáng tạo, khát vọng cống hiến; sẵn sàng góp sức vì sự phát triển phồn vinh của quê hương; xung kích đi đầu hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 60 phần quà cho thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng hoa, quà cho Ban liên lạc hai tiểu đoàn. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng trao 5 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; nhiều phần quà cũng được trao tặng nữ chiến sĩ quân tình nguyện và các cựu chiến binh của tỉnh Đồng Tháp.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Chiều 17/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam dự Lễ khởi công, động thổ dự án Trường Tiểu học Tân Đông (tỉnh Đồng Tháp).

VOV.VN - Kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

