Lâm Đồng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân. Từ những hạt nhân đầu tiên của lực lượng An ninh được hình thành trên chiến trường Khu VI đầu năm 1960, lực lượng An ninh Công an tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về bản lĩnh, nghiệp vụ, lập nhiều chiến công.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.

Nổi bật là việc đấu tranh, triệt phá các tổ chức phản động như: Chuyên án triệt phá tổ chức phản động “Mặt trận phục quốc cứu nguy dân tộc” năm 1977; Chuyên án B176 đấu tranh với tổ chức “Chiến đoàn Đồng Khởi”; Chuyên án Q485 đấu tranh với tổ chức “Lực lượng phục quốc nội biên Việt Nam”; đồng thời bắt giữ, vận động nhiều đối tượng FULRO ra trình diện, từ bỏ hoạt động chống phá, trở về hòa nhập cộng đồng.

5 cá nhân có thành tích xuất sắc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng An ninh địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Lực lượng An ninh Công an tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng An ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tinh thông pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ. Thực hiện tốt phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Thiếu tướng Trương Minh Đương khẳng định.

Các tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân lực lượng An ninh Nhân dân Công an tỉnh Lâm Đồng, tại lễ kỷ niệm có 5 cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 cá nhân, 12 tập thể vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen.