Nhật – Hàn tiếp tục tìm kiếm cơ hội thắt chặt hợp tác an ninh quốc phòng

Theo lịch trình dự kiến, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back sẽ thị sát căn cứ không quân Wonju – miền Bắc Hàn Quốc. Đây là nơi đồn trú của Phi đoàn Tiêm kích số 8, còn được biết tới với tên gọi Phi đội Đại bàng đen Black Eagles – đơn vị vừa được Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ tiếp dầu khẩn cấp trong một phi vụ hồi tháng 1/2026.

Tâm điểm của chuyến thăm lần này là cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày mai 28/6. Các nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho hay, tại hội đàm, ông Kozumi và ông Ahn sẽ trao đổi ý kiến về các biện pháp thắt chặt hợp tác an ninh – quốc phòng song phương, hướng tới sự phục hồi quan hệ một cách thực chất.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. (Ảnh: Jiji Press)

Ngoài ra, việc tiếp nối hoạt động huấn luyện chung về tìm kiếm – cứu nạn giữa hải quân Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thúc đẩy ký kết Hiệp định mua lại và dịch vụ chéo (ACSA) Nhật – Hàn, hợp tác về kỹ thuật, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp quốc phòng… cũng có khả năng sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Mặc dù ông Koizumi và ông Ahn Gyu-back vừa có cuộc gặp gần đây nhất vào ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, nhưng đây là lần đầu tiên sau 11 năm, một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đi thăm chính thức để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc. Đặc biệt, chuyến công du này còn được coi là động thái “đáp lễ” đối với chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 1 vừa qua của Bộ trưởng Ahn Gyu-back, đồng thời là hoạt động nhằm tiếp nối kế hoạch “ngoại giao con thoi” ở mọi cấp theo một thỏa thuận thượng đỉnh song phương.

Do đó, hoạt động ngoại giao lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro được đánh giá là mang tính biểu tượng, cho thấy sự phục hồi rõ nét của quan hệ quốc phòng Nhật – Hàn và là cơ sở cho những tiến triển mới trong thời gian tới.