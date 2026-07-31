Người dân, du khách thích thú xem công an tập nghiệp vụ trên đường phố Đà Nẵng

Những ngày này, các lực lượng của Bộ Công an tổ chức hợp luyện biểu diễn võ thuật, khí công, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ các yếu nhân, phòng cháy chữa cháy.. tại bãi biển Phạm Văn Đồng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên người dân, du khách được trực tiếp xem lực lượng công an cưỡi ngựa, biểu diễn nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, tập luyện võ thuật, khí công… dưới đường phố.

“Đây là lần đầu tiên chứng kiến được một chương trình của lực lượng Công an nhân dân có buổi luyện tập công phu như vậy. Họ dùng quả nổ, drone, flycam thực sự quá công phu. Tôi cũng mong là sau chương trình này, người dân yên tâm hơn khi làm ăn ở Đà Nẵng vì phía sau luôn có lực lượng công an”, anh Nguyễn Tuấn Hoàng, người dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ.

Võ gậy, môn mới tại Hội thao

Vòng Chung kết Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND 2026 là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, hướng tới 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thao quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên, tranh tài ở các nội dung: bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.

Diễn tập Nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân

Công an thành phố Đà Nẵng tập luyện

Lực lượng kỵ binh

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức sự kiện lớn, diễn ra nhiều bộ môn hấp dẫn tại Đà Nẵng. Đặc biệt, lần này, môn bơi sẽ được tổ chức trên sông Hàn để tăng độ khó. Môn bắn súng quân dụng cũng được tổ chức vào ban đêm để mỗi cán bộ chiến sĩ thích ứng với điều kiện ánh sáng khác nhau. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thao cho biết, hầu hết các nội dung thi đấu, biểu diễn đều tạo điều kiện để người dân trực tiếp đến xem, chụp ảnh và giao lưu với cán bộ chiến sĩ công an:

“Với 65 nội dung thi đấu có những nội dung rất mới kể cả trong quân sự, võ thuật và thể thao. Các nội dung thi đấu sát thực tiễn chiến đấu như bơi trên sông Hàn; bắn không chỉ ban ngày mà cả ban đêm và thi đấu nội dung võ gậy đối kháng. Đây là những nội dung sát thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân nói chung, đặc biệt là lực lượng ở cơ sở như công an phường, xã, đặc khu và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự”.

Nữ chiến sĩ công an nhân dân biểu diễn võ thuật. Ảnh: Công an cung cấp

Kỹ năng khống chế tội phạm

Điểm nhấn của lễ khai mạc (diễn ra vào tối ngày 01/8) là chương trình nghệ thuật, biểu dương lực lượng quy mô lớn với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm các màn biểu diễn trống hội, quân nhạc, mô tô đặc chủng, kỵ binh, võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ công an luyện tập chuẩn bị cho Hội thao

Luyện tập khống chế nghi phạm

Tập luyện bắn súng trấn áp tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Để đảm bảo cho Hội thao diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân, du khách, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động thông báo lịch điều tiết giao thông, tăng cường lực lượng ở các địa điểm diễn ra thi đấu, biểu diễn để người dân, du khách có thể đến xem, cổ vũ an toàn. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố cam kết đảm bảo an ninh trật tự và không để ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, du khách:

“Tôi đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí phó giám đốc và lãnh đạo các phòng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến thời điểm này có thể nói rằng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên thi đấu các điểm. Về kế hoạch phân luồng giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai nhiệm vụ cụ thể, phân luồng không để người dân, du khách bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng cuộc sống khi ở thành phố Đà Nẵng”.