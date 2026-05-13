Tổng thống Philippines cho biết sẽ điều tra vụ nổ súng tại Thượng viện

Tổng thống Marcos bác bỏ những thông tin về bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ bắt giữ Thượng nghị sĩ Dela Rosa, đồng thời khẳng định cam kết làm sáng tỏ vụ việc. Tổng thống nhấn mạnh việc duy trì trật tự và an ninh khi chính quyền nỗ lực bảo vệ công lý trước những sự kiện bất ổn này.

Vụ việc xảy ra sau khi Tòa án Hình sự quốc tế( ICC) tại La-hay, Hà Lan ngày 11/5 xác nhận đã phát lệnh bắt với thượng nghị sĩ Dela Rosa, 64 tuổi, phụ tá thân cận của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vì cáo buộc liên quan đến chiến dịch chống ma túy. Ông Dela Rosa vẫn ở trong khuôn viên Thượng viện kể từ sau lệnh bắt giữ được ban hành.

Nhiều người phải sơ tán khỏi tòa nhà sau khi tiếng súng vang lên- Ảnh Reuters

Các nhân chứng cho biết, khoảng 10 người mặc quân phục có trang bị súng đã tiến vào Thượng viện trước đó. Vài phút sau, những tiếng súng vang lên, khiến Thượng viện Philippines rơi vào cảnh hỗn loạn, các nghị sĩ, trợ lý cùng phóng viên phải tìm chỗ ẩn nấp. Lực lượng an ninh sau đó yêu cầu mọi người sơ tán khỏi tòa nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla cho biết vẫn chưa rõ ai đã nổ súng, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa an toàn, đã được đảm bảo rằng không có lệnh bắt giữ nào đối với ông. Bộ trưởng Jonvic Remulla cho biết cần phải kiểm tra camera của tòa nhà để xác định điều gì đã xảy ra.

Philippines đã chính thức rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế vào năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, sau khi ICC mở cuộc điều tra đối với chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. ICC được thành lập năm 2002 là một tòa án thường trực để truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.