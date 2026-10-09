English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản và Philippines tập trận chung

Thứ Sáu, 17:24, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 4 đến ngày 9/10, cuộc tập trận chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa giữa Nhật Bản và Philippines đã được tổ chức tại Philippines.

Cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Philippines mang tên "Doshin Bayanihan", vốn được triển khai lần đầu vào năm 2021, nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, cũng như tăng cường sự phối hợp với không quân Philippines. Tuy nhiên, đây là cuộc tập trận chung đầu tiên áp dụng Hiệp định Cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ chéo (ACSA) giữa Nhật Bản - Philippines.

nhat ban va philippines tap tran chung hinh anh 1
Khoa mục huấn luyện cứu nạn của Doshin Bayanihan 2026. Ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản

Tham gia tập trận, máy bay vận tải KC/C-130H của phía Nhật Bản phối hợp cùng máy bay vận tải C-130H của quân đội Philippines thực hiện các nội dung huấn luyện như thả hàng, cất và hạ cánh, vận chuyển y tế đường không... Đặc biệt, trong lần tập trận thứ 6 này, Hiệp định ACSA Nhật Bản – Philippines, có hiệu lực từ tháng 8/2026, đã được áp dụng lần đầu tiên, theo đó, phía Nhật Bản tiếp nhận nhiên liệu bay và các nguồn lực khác từ Không quân Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Philippines là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược, nằm tại vị trí trọng yếu trên tuyến đường hàng hải của Nhật Bản. Với tư cách là những quốc gia cùng hướng ra biển, đây là đối tác không thể thiếu trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Việc áp dụng ACSA lần đầu tiên này là bước tiến quan trọng, đánh dấu việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới”.

Ông Koizumi cũng khẳng định Bộ Quốc phòng và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định ACSA, đồng thời tích lũy các hoạt động hợp tác thực tiễn, bao gồm cả tập trận chung, để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Nhật Bản – Philippines, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản khởi động nghiên cứu - khảo sát tăng cường năng lực vận tải vũ trụ
Nhật Bản khởi động nghiên cứu - khảo sát tăng cường năng lực vận tải vũ trụ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định triển khai nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực vận tải vũ trụ, qua đó đảm bảo khả năng thu thập thông tin ổn định thông qua vệ tinh nhân tạo.

Nhật Bản khởi động nghiên cứu - khảo sát tăng cường năng lực vận tải vũ trụ

Nhật Bản khởi động nghiên cứu - khảo sát tăng cường năng lực vận tải vũ trụ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định triển khai nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực vận tải vũ trụ, qua đó đảm bảo khả năng thu thập thông tin ổn định thông qua vệ tinh nhân tạo.

Thủ tướng Nhật Bản thận trọng với danh từ “siêu trí tuệ” của Tổng thống Mỹ
Thủ tướng Nhật Bản thận trọng với danh từ “siêu trí tuệ” của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cách gọi “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) thay cho “trí tuệ nhân tạo (AI)” đã trở thành chủ đề chất vấn tại Quốc hội Nhật Bản, với nhiều ý kiến thận trọng.

Thủ tướng Nhật Bản thận trọng với danh từ “siêu trí tuệ” của Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản thận trọng với danh từ “siêu trí tuệ” của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cách gọi “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) thay cho “trí tuệ nhân tạo (AI)” đã trở thành chủ đề chất vấn tại Quốc hội Nhật Bản, với nhiều ý kiến thận trọng.

Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự
Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự

VOV.VN - Lại xảy ra thêm một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng do binh sỹ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản gây ra, khiến Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp ngoại giao mạnh đối với đồng minh.

Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự

Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự

VOV.VN - Lại xảy ra thêm một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng do binh sỹ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản gây ra, khiến Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp ngoại giao mạnh đối với đồng minh.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích