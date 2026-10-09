Nhật Bản và Philippines tập trận chung

Cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Philippines mang tên "Doshin Bayanihan", vốn được triển khai lần đầu vào năm 2021, nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, cũng như tăng cường sự phối hợp với không quân Philippines. Tuy nhiên, đây là cuộc tập trận chung đầu tiên áp dụng Hiệp định Cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ chéo (ACSA) giữa Nhật Bản - Philippines.

Khoa mục huấn luyện cứu nạn của Doshin Bayanihan 2026. Ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản

Tham gia tập trận, máy bay vận tải KC/C-130H của phía Nhật Bản phối hợp cùng máy bay vận tải C-130H của quân đội Philippines thực hiện các nội dung huấn luyện như thả hàng, cất và hạ cánh, vận chuyển y tế đường không... Đặc biệt, trong lần tập trận thứ 6 này, Hiệp định ACSA Nhật Bản – Philippines, có hiệu lực từ tháng 8/2026, đã được áp dụng lần đầu tiên, theo đó, phía Nhật Bản tiếp nhận nhiên liệu bay và các nguồn lực khác từ Không quân Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Philippines là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược, nằm tại vị trí trọng yếu trên tuyến đường hàng hải của Nhật Bản. Với tư cách là những quốc gia cùng hướng ra biển, đây là đối tác không thể thiếu trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Việc áp dụng ACSA lần đầu tiên này là bước tiến quan trọng, đánh dấu việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới”.

Ông Koizumi cũng khẳng định Bộ Quốc phòng và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định ACSA, đồng thời tích lũy các hoạt động hợp tác thực tiễn, bao gồm cả tập trận chung, để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Nhật Bản – Philippines, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.