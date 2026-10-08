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Đối thoại chính sách Nhật Bản-Zambia lần thứ nhất

Thứ Năm, 19:23, 08/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (8/10), Đối thoại Chính sách Nhật Bản - Zambia lần thứ nhất đã được tổ chức tại Tokyo với sự tham gia của đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Zambia.

Trong cuộc đối thoại lần đầu tiên này, phía Nhật Bản đã giải thích về sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” được cập nhật và chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với châu Phi. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm cả quan hệ kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, cũng như hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa.

Doi thoai chinh sach nhat ban-zambia lan thu nhat hinh anh 1
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Hai bên cũng đề cập Hiệp định Đầu tư Nhật Bản - Zambia, có hiệu lực từ ngày 30/7/2026, và sự phát triển kinh tế cùng có lợi thông qua đầu tư vào Zambia của các công ty Nhật Bản.

Ngoài ra, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực như hòa bình và ổn định ở châu Phi, quan hệ Nhật Bản và Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC), tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như các thách thức khác nhau mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, bao gồm cả quá trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, bao gồm cả việc phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Phía Zambia cũng bày tỏ cám ơn đối với sự hỗ trợ của Nhật Bản trong quá khứ, bao gồm cả Hành lang Nacala.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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