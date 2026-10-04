English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự

Chủ Nhật, 17:12, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lại xảy ra thêm một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng do binh sỹ Mỹ đồn trú tại Nhật Bản gây ra, khiến Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp ngoại giao mạnh đối với đồng minh.

Liên quan đến vụ việc một lính thủy đánh bộ Mỹ bị Nhật Bản bắt giữ vì dính líu đến vụ án cướp của giết người xảy ra vào ngày hôm 3/10 tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đã triệu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass đến Bộ Ngoại giao để chính thức kháng nghị.

nhat ban trieu tap Dai su my de khang nghi ve mot vu viec hinh su hinh anh 1
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Mở đầu cuộc gặp vừa diễn ra hôm nay (4/10), Bộ trưởng Motegi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, và nhấn mạnh “một vụ án cực kỳ tàn bạo và dã man như vậy là điều vô cùng đáng tiếc và gây nên sự phẫn nộ tột độ”. Ông cũng yêu cầu phía Mỹ hợp tác toàn diện trong quá trình điều tra, đồng thời kiên quyết yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.

Về phía mình, Đại sứ Glass đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước việc một sinh mạng con người bị tước đoạt trong vụ án này, đồng thời khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra và sẽ nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc khi nhấn mạnh "Vụ việc như thế này là điều không thể dung thứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, Cảnh sát tỉnh Okinawa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Devin Jacob Ballard – một binh nhất 20 tuổi của Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Căn cứ không quân - thủy quân lục chiến Futenma – với cáo buộc cướp của giết người, liên quan đến vụ án một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị sát hại và bị cướp ví cùng các tài sản khác tại một khách sạn ở thành phố Naha.

nhat1.jpg

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học
Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

VOV.VN - Mặc dù đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con, nhưng tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện, mà còn tiếp tục xấu đi.

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

VOV.VN - Mặc dù đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con, nhưng tình trạng dân số lão hóa và giảm tự nhiên của Nhật Bản không những không được cải thiện, mà còn tiếp tục xấu đi.

Nhật Bản - Mỹ sửa đổi, gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ
Nhật Bản - Mỹ sửa đổi, gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ

VOV.VN - Chiều 2/10, tại Tokyo, Nghị định thư gia hạn và sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ về nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ đã được chính thức ký kết. 

Nhật Bản - Mỹ sửa đổi, gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ

Nhật Bản - Mỹ sửa đổi, gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ

VOV.VN - Chiều 2/10, tại Tokyo, Nghị định thư gia hạn và sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ về nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ đã được chính thức ký kết. 

Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran điện đàm về đàm phán Iran - Mỹ
Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran điện đàm về đàm phán Iran - Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chiều 1/10, ngoại trưởng nước này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran để trao đổi về nhiều vấn đề nóng hiện nay.

Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran điện đàm về đàm phán Iran - Mỹ

Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran điện đàm về đàm phán Iran - Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chiều 1/10, ngoại trưởng nước này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran để trao đổi về nhiều vấn đề nóng hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ