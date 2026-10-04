Nhật Bản triệu tập Đại sứ Mỹ để kháng nghị về một vụ việc hình sự

Liên quan đến vụ việc một lính thủy đánh bộ Mỹ bị Nhật Bản bắt giữ vì dính líu đến vụ án cướp của giết người xảy ra vào ngày hôm 3/10 tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đã triệu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass đến Bộ Ngoại giao để chính thức kháng nghị.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Mở đầu cuộc gặp vừa diễn ra hôm nay (4/10), Bộ trưởng Motegi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, và nhấn mạnh “một vụ án cực kỳ tàn bạo và dã man như vậy là điều vô cùng đáng tiếc và gây nên sự phẫn nộ tột độ”. Ông cũng yêu cầu phía Mỹ hợp tác toàn diện trong quá trình điều tra, đồng thời kiên quyết yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.

Về phía mình, Đại sứ Glass đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước việc một sinh mạng con người bị tước đoạt trong vụ án này, đồng thời khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra và sẽ nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc khi nhấn mạnh "Vụ việc như thế này là điều không thể dung thứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, Cảnh sát tỉnh Okinawa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Devin Jacob Ballard – một binh nhất 20 tuổi của Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Căn cứ không quân - thủy quân lục chiến Futenma – với cáo buộc cướp của giết người, liên quan đến vụ án một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị sát hại và bị cướp ví cùng các tài sản khác tại một khách sạn ở thành phố Naha.