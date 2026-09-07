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Nhật - Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận quân sự chung

Thứ Hai, 10:53, 07/09/2026
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VOV.VN - Ngày 7/9, Nhật Bản - Mỹ - Hàn Quốc đã chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung 3 bên và kéo dài trong 5 ngày (từ 7 - 11/9), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. 

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), bắt đầu từ sáng nay (7/9), cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge đã chính thứ diễn ra tại vùng biển quốc tế phía Đông và Nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật - Mỹ - Hàn “sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực, như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định”.

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Họp bàn chiến thuật giữa các sỹ quan chỉ huy Mỹ - Nhật - Hàn tại Freedom Edge 2025. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Theo thông cáo, cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. JCS cũng nhấn mạnh, đây là một cuộc diễn tập thường niên mang tính chất phòng thủ, được tiến hành theo luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cơ bản là “tăng cường khả năng răn đe và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời đóng góp vào bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực”.

Theo các nguồn tin thân cận, ba nước dự kiến sẽ triển khai sáu tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, cùng các máy bay tuần tra, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên biển tham gia cuộc tập trận. Phía Hàn Quốc dự kiến triển khai các tàu khu trục ROKS Yulgok Yi I và ROKS Seoae Ryu Seong-ryong với trọng tải 7.600 tấn, Nhật Bản triển khai các tàu khu trục Atago 7.700 tấn và Asahi 5.100 tấn, máy bay tuần tra biển P-1, trực thăng SH-60K và máy bay chiến đấu F-15, trong khi Mỹ tham gia tập trận cùng tàu USS Benfold lớp Arleigh Burke nặng 6.900 tấn…

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Một khoa mục của cuộc tập trận chung Freedom Edge 2025. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Cuộc tập trận chung Freedom Edge được xem là một biểu tượng của hợp tác an ninh ba bên giữa 3 nước đồng minh Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản, phản ánh kết quả quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh giữa 3 nước tại Trại David hồi tháng 8/2023. Vào ngày 31/8 vừa qua, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận này, đồng thời cho rằng những kỳ vọng về căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt sẽ là “vô nghĩa” chừng nào Washington vẫn duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Tháng trước, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm “đáng kể” nội dung và số lượng nguồn lực tham gia cuộc tập trận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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