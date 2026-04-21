Ukraine đặt cược vào robot nhằm thay thế 100% nhiệm vụ hậu cần nguy hiểm

Ukraine đang từng bước tăng cường nhanh chóng kho vũ khí robot chiến trường đang phát triển mạnh, bao gồm việc mua thêm hàng nghìn thiết bị mới và thúc đẩy mục tiêu chuyển giao 100% hoạt động hậu cần tiền tuyến cho các hệ thống robot.

Các robot mặt đất của Ukraine ngày càng phát triển về số lượng và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn trên chiến trường. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo, các điều chỉnh chính sách nhằm đẩy mạnh sản xuất robot mặt đất, còn gọi là phương tiện không người lái trên bộ (UGV). Các hệ thống này hiện đã hỗ trợ lực lượng Ukraine trong việc vận chuyển trang thiết bị, rải mìn, sơ tán thương binh và tấn công các vị trí của Nga. Theo ông Fedorov, trước nhu cầu gia tăng, Ukraine sẽ ký hợp đồng mua 25.000 robot mới trong nửa đầu năm nay, gấp đôi số lượng robot của cả năm trước.

Các robot này hiện đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường, hỗ trợ binh sĩ vận chuyển trang thiết bị, rải mìn, sơ tán thương binh và thậm chí tấn công các vị trí của Nga. Mục tiêu mở rộng sử dụng robot là nhằm giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, đặc biệt trong các nhiệm vụ tiếp tế vốn dễ bị tấn công.

Thực tế chiến trường cho thấy hiệu quả rõ rệt của các hệ thống này. Ông Oleksandr Yabchanka, phụ trách hệ thống robot của Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, cho biết một robot chiến trường cỡ trung bình có thể mang khối lượng tương đương hơn 10 binh sĩ.

Bộ trưởng Fedorov mô tả robot là “một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của công nghệ quốc phòng”, với hơn 280 công ty trong nước đang tham gia nghiên cứu và sản xuất. Trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với cuộc xung đột kéo dài với Nga, các hệ thống robot mặt đất, tương tự như máy bay không người lái giúp thay thế con người trong các nhiệm vụ nguy hiểm, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một lực lượng có nguồn nhân lực hạn chế.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết lực lượng robot mặt đất của Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trong vòng ba tháng, đồng nghĩa với việc “hơn 22.000 sinh mạng đã được cứu khi robot thay con người tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất”.

Số liệu này cho thấy mức tăng trưởng vượt bậc. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trong 6 tháng trước tháng 12/2025, các robot chỉ thực hiện khoảng 2.000 nhiệm vụ. Như vậy, chỉ trong một nửa thời gian, tần suất sử dụng đã tăng gấp 10 lần. Riêng trong tháng 3/2026, hơn 9.000 nhiệm vụ đã được thực hiện bằng robot mặt đất, cho thấy vai trò ngày càng trung tâm của các hệ thống này trong hoạt động tác chiến của Ukraine.

Không chỉ gia tăng về số lượng, robot còn được triển khai trong các nhiệm vụ mới. Theo các đơn vị và nhà sản xuất, đã có trường hợp robot của Nga bị buộc phải đầu hàng. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine lần đầu tiên chiếm được một vị trí của Nga chỉ bằng các phương tiện không người lái.

“Tương lai đã hiện diện ngay tại tiền tuyến và Ukraine đang xây dựng điều đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Dù robot mặt đất từng được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khác nhưng chưa bao giờ chúng được sử dụng ở quy mô lớn như hiện nay tại Ukraine. Điều này khiến các nước phương Tây ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ này cho các lực lượng NATO.

Trong khuôn khổ nỗ lực mở rộng, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine đã ký kết 19 hợp đồng trị giá khoảng 250 triệu USD với các nhà sản xuất. Bộ trưởng Fedorov cho biết ông đã làm việc với các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ cung ứng, đồng thời xác định các thách thức chính như mở rộng quy mô sản xuất và tích hợp robot vào các hoạt động tác chiến.

Chính phủ Ukraine cũng đang triển khai các điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy quá trình này, bao gồm rút ngắn thời gian ký kết hợp đồng, thay đổi cơ chế đặt hàng để đảm bảo kế hoạch sản xuất dài hạn, và thành lập trung tâm hỗ trợ các nhà sản xuất. Song song đó, Ukraine cũng tăng cường sản xuất các thành phần và trang bị đi kèm giúp robot hoạt động hiệu quả hơn, như vũ khí tích hợp, hệ thống rải và phá mìn, qua đó củng cố vai trò của robot như một trụ cột mới trong chiến tranh hiện đại.