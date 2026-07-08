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Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

Thứ Tư, 06:10, 08/07/2026
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VOV.VN - Robot của Ukraine mang theo súng máy hạng nặng M2 Browning hơn 100 năm tuổi ra chiến trường, giúp binh sĩ không phải trực tiếp mang vác và chiến đấu

Cách thức mới sử dụng súng máy M2 Browning

Các robot mặt đất của Ukraine đang mang đến cho quân đội nước này một cách thức mới để sử dụng súng máy hạng nặng M2 Browning - loại súng do Mỹ phát triển, thường được lắp trên các phương tiện quân sự do trọng lượng lớn và cần nhiều người vận hành. Ukraine đang sử dụng ngày càng đông đảo lực lượng robot mặt đất để tấn công các mục tiêu của Nga, được trang bị nhiều loại vũ khí như súng phóng lựu, súng chống tăng RPG và súng máy.

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Các robot mặt đất của Ukraine đang mang đến cho quân đội nước này một cách thức mới để sử dụng súng máy hạng nặng M2 Browning. Ảnh: Getty

Một trong những vũ khí được sử dụng nhiều là M2 Browning cỡ nòng 12,7 mm (0,5 inch) - loại súng máy huyền thoại của Mỹ có biệt danh "Ma Deuce", từng xuất hiện trong nhiều cuộc xung đột từ Thế chiến II đến chiến tranh Afghanistan và hiện đang được Ukraine sử dụng để đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo DevDroid, công ty Ukraine chuyên phát triển robot và vũ khí, M2 đặc biệt phù hợp để tích hợp trên robot, bởi robot có thể mang khẩu súng hạng nặng này ra chiến trường trong khi vẫn giúp binh sĩ duy trì khoảng cách an toàn hơn với tiền tuyến.

Sản phẩm chủ lực của công ty là Droid TW - một robot mặt đất đa nhiệm dùng cho trinh sát và tấn công, được trang bị tháp pháo có thể lắp nhiều loại súng máy, trong đó có KT-7.62, phiên bản do Ukraine sản xuất dựa trên súng máy PKT thời Liên Xô. Tuy nhiên, theo ông Oleg Fedoryshyn, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của DevDroid, vũ khí chính của Droid TW vẫn là M2 Browning.

"Tôi nghĩ trong quân đội Ukraine, khoảng 90% số robot Droid TW đều được trang bị Browning", ông Fedoryshyn cho hay. Theo ông, đây là loại vũ khí sẵn có: "Chúng tôi có rất nhiều súng Browning trong quân đội".

Mặc dù M2 có thể được binh sĩ mang theo và sử dụng trên chiến trường, nhưng việc này đòi hỏi một tổ vận hành và phải mang vác khá nặng nề.

"Một binh sĩ khó có thể tự mang theo một khẩu Browning cùng lượng đạn cần thiết vì nó quá nặng. Việc đặt nó trên một phương tiện sẽ trở nên hợp lý hơn", ông Fedoryshyn cho biết.

Trong quân đội Mỹ, cấu hình vũ khí phổ biến là lắp súng máy cỡ nòng 12,7 mm (0,5 inch) trên các phương tiện như Humvee. Tuy nhiên, tại Ukraine, các phương tiện có người điều khiển cùng kíp chiến đấu đang đối mặt với rủi ro cực lớn, chủ yếu do mìn và các cuộc tấn công bằng UAV.

Robot trang bị M2 có thể trở thành "xe tăng cỡ nhỏ"

Theo ông Fedoryshyn, robot mặt đất không người lái (UGV) là lựa chọn phù hợp hơn để mang M2 vì giúp binh sĩ tránh phải tiếp cận quá gần khu vực giao tranh. Được Mỹ thiết kế vào cuối Thế chiến I và chính thức đưa vào trang bị từ đầu những năm 1930, M2 Browning hiện là một trong những súng máy hạng nặng được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, có mặt trong quân đội của hơn 90 quốc gia.

sung may hang nang hon 100 nam tuoi bien robot ukraine thanh xe tang co nho hinh anh 2
M2 là một vũ khí chủ chốt trong Thế chiến II. Ảnh: Getty

Riêng thân súng đã nặng khoảng 38 kg, chưa tính đạn, giá ba chân và các trang bị đi kèm. Chính trọng lượng lớn khiến M2 thường được sử dụng theo cách khác so với các loại súng máy hạng nhẹ.

Mặc dù binh sĩ vẫn có thể mang M2 ra chiến trường, nhưng trọng lượng lớn khiến việc cơ động trở nên khó khăn và cần nhiều nhân lực. Vì vậy, khẩu súng này thường được lắp trên xe quân sự, giá ba chân hoặc các vị trí phòng thủ cố định. Khi tích hợp lên robot, Ukraine có thể tận dụng hỏa lực mạnh của M2 mà không buộc binh sĩ phải mang vác, vận hành hay khai hỏa từ những vị trí dễ bị đối phương tấn công.

Hệ thống của DevDroid cũng có thể mang theo súng máy hạng trung M240 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Fedoryshyn, loại súng này không phổ biến trong quân đội Ukraine bằng M2 Browning.

Mỹ cùng các đồng minh đã viện trợ cho Ukraine cả súng M2 lẫn đạn dược, giúp Kiev có trong tay một loại vũ khí có nguồn cung ổn định. Chỉ riêng Mỹ đã sản xuất hàng triệu khẩu M2 trong nhiều thập kỷ qua, khiến đây trở thành loại vũ khí có số lượng lớn, đủ để các quốc gia đối tác viện trợ với quy mô đáng kể mà không nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ của chính họ.

M2 Browning cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều công ty khác đang sản xuất robot mặt đất cho Ukraine. Sự kết hợp giữa những robot hiện đại với một loại súng máy có tuổi đời hơn 1 thế kỷ phản ánh xu hướng lớn hơn trong quân đội Ukraine: kết hợp các loại vũ khí, trang bị cũ nhưng đã được kiểm chứng với công nghệ hiện đại để gia tăng hiệu quả chiến đấu.

Ông Ihor Kulakevych, Giám đốc sản phẩm của FRDM Group - công ty Ukraine chuyên phát triển UAV và robot mặt đất trước đây cho biết, công ty lựa chọn trang bị M2 Browning cho robot chiến đấu mặt đất điều khiển từ xa D-21-12 vì đây là loại vũ khí có nguồn cung dồi dào và độ tin cậy rất cao. Theo ông, nhiều quân đội phương Tây đều có sẵn khẩu súng này cùng lượng đạn tương ứng trong kho dự trữ, vì vậy Ukraine có thể duy trì nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, công ty cũng đánh giá M2 là một trong những loại vũ khí có độ tin cậy cao nhất.

Một doanh nghiệp khác của Ukraine là Frontline Robotics, chuyên sản xuất UAV và hệ thống vũ khí, cũng đã phát triển một mô-đun vũ khí tự động có thể mang theo M2 cùng nhiều loại vũ khí khác để lắp trên robot mặt đất. Ông Mykyta Rozhkov, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của công ty cho biết, khi được trang bị như vậy, robot có thể được xem như "một chiếc xe tăng cỡ nhỏ."

Ngoài robot mặt đất, M2 Browning còn được tích hợp trên nhiều hệ thống vũ khí tự động khác của Ukraine, trong đó có tháp pháo điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Sky Sentinel, được sử dụng để đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga.

"Chiến binh" thực thụ đã qua thử lửa

Bộ Quốc phòng Ukraine mô tả M2 Browning là một "huyền thoại", khẳng định loại súng này đã chứng minh được độ tin cậy và độ bền vượt trội qua thực chiến. Trong khi đó, Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine - một trong những lực lượng tinh nhuệ của quân đội nước này, gọi M2 là "một chiến binh thực thụ trong thế giới vũ khí và đã chứng minh được năng lực của mình trong những điều kiện khắc nghiệt nhất".

M2 Browning cũng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine. Nhiều đơn vị phòng không cơ động lắp khẩu súng này trên thùng xe bán tải, liên tục di chuyển để đánh chặn các đợt tấn công của Nga trước khi kịp đánh trúng mục tiêu.

Phần lớn các kíp chiến đấu của những đơn vị này vẫn sử dụng khẩu súng máy biểu tượng của Mỹ, ngay cả khi Ukraine đang phát triển nhiều giải pháp chống UAV tiên tiến hơn như máy bay không người lái đánh chặn.

Chỉ huy một đơn vị phòng không cơ động Ukraine chia sẻ, M2 vẫn phát huy hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu. Theo ông, những loại vũ khí như vậy là thành phần quan trọng trong mô hình phòng không nhiều tầng mà Ukraine đang hướng tới, với nhiều lớp và nhiều loại phương tiện đánh chặn khác nhau nhằm tối đa hóa khả năng tiêu diệt UAV của Nga.

Ukraine đang nỗ lực nâng cao sức mạnh và hiệu quả của lực lượng robot mặt đất đang phát triển nhanh chóng, vừa để chiến đấu với Nga, vừa hạn chế tối đa nguy cơ đối với binh sĩ.

Các robot này không chỉ được sử dụng để tấn công mục tiêu của Nga mà còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như: vận chuyển binh sĩ bị thương khỏi chiến trường; chở các trang bị hạng nặng; rải và rà phá mìn; vận chuyển thuốc nổ đến vị trí của đối phương rồi kích nổ từ xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, chỉ từ đầu năm đến nay, các robot mặt đất đã tham gia hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán, tăng mạnh so với khoảng 2.000 nhiệm vụ được thực hiện trong sáu tháng trước tháng 12 năm ngoái.

Theo ông Oleg Fedoryshyn, mục tiêu cuối cùng của chương trình phát triển robot là "cứu sống con người", bằng cách để robot đảm nhận càng nhiều nhiệm vụ của binh sĩ trên chiến trường càng tốt.

Kiều Anh/VOV.VN
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