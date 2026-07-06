Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen

Bệ phóng được giới thiệu trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới tỉnh Odesa, nơi Hải quân Ukraine phô diễn các phương tiện chủ chốt trong năng lực phòng thủ bờ biển. Theo thông tin do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố ngày 4/7, màn trưng bày diễn ra trong khuôn khổ cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, tập trung vào tình hình an ninh ở miền Nam Ukraine. Triển lãm giới thiệu hệ thống Harpoon cùng nhiều phương tiện hải quân khác, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bệ phóng Harpoon được công khai chính thức.

Bệ phóng tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon của Ukraine được trưng bày trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới tỉnh Odesa ngày 4/7/2026. Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong chuyến thăm, các quan chức quân đội Ukraine đã giới thiệu nhiều loại vũ khí đang được Hải quân nước này sử dụng, bao gồm hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon, tên lửa Neptune do Ukraine tự phát triển, các hệ thống không người lái và ngư lôi. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc họp tập trung vào việc tăng cường an ninh tại khu vực miền Nam cũng như đánh giá năng lực tác chiến của lực lượng hải quân nước này.

Ukraine đã tiếp nhận các hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon từ Mỹ và Đan Mạch vào năm 2022. Dù các tên lửa này đã được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu sau khi bàn giao, hình ảnh các bệ phóng vẫn được giữ bí mật cho đến nay. Theo Defence Blog, những hình ảnh mới công bố cho thấy Ukraine đang vận hành bệ phóng gắn trên xe tải mang bốn ống phóng tên lửa Harpoon - cấu hình được cải tiến để phục vụ nhiệm vụ phòng thủ bờ biển từ thiết kế phóng trên tàu chiến ban đầu của loại tên lửa này.

So sánh bệ phóng Harpoon tiêu chuẩn (trái) và bệ phóng tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon gắn trên xe tải của Ukraine (phải). Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tên lửa chống hạm Harpoon được phát triển tại Mỹ vào cuối thập niên 1960. Sau khi tiếp quản chương trình thông qua thương vụ mua lại McDonnell Douglas, Boeing tiếp tục sản xuất và hiện đại hóa hệ thống này với nhiều biến thể khác nhau. Tùy từng phiên bản, tên lửa Harpoon có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển ở cự ly từ 70-130 hải lý (tương đương 130-240 km). Tên lửa bay bám sát mặt biển ở độ cao rất thấp và sử dụng radar chủ động để dẫn đường trong giai đoạn cuối. Các biến thể Block II đời sau còn được tích hợp hệ thống định vị GPS, cho phép tấn công cả các mục tiêu ven biển và cơ sở hạ tầng cảng biển.

Harpoon đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột kể từ khi được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế năm 1977. Tại Ukraine, hệ thống này được đưa vào hoạt động không lâu sau khi được bàn giao năm 2022 và đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu của hải quân Nga trên Biển Đen.