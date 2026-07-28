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Tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng Vùng 2 Hải quân vững mạnh toàn diện

Thứ Ba, 18:46, 28/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2026, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị. Tham dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

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Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân kết luận tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức; việc nắm, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội được thực hiện chủ động, kịp thời; Quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì nền nếp, hiệu quả.

tang cuong giao duc chinh tri, xay dung vung 2 hai quan vung manh toan dien hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2026, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến vững chắc; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động nắm, định hướng tư tưởng bộ đội; phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 26/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm, thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

CTV Hữu Hải - Anh Sơn/VOV1
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