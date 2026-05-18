Tàu Hải quân Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

Ngày 18/5, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam – Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân – làm trưởng đoàn, đã cập Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM từ ngày 18 đến 23/5.

Lễ đón có sự tham dự của đại diện Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, cùng dự.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu HTMS Prachuap Khiri Khan sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam và người dân Thành phố; đồng thời tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại TP.HCM.

Dịp này, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan”, trình diễn văn hóa Thái Lan và triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Chuyến thăm TP.HCM của tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).