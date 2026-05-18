中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu Hải quân Thái Lan cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

Thứ Hai, 18:02, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm TP.HCM của tàu hải quân Thái Lan từ ngày 18 đến 23/5 không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần củng cố tin cậy và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương (1976-2026).

Ngày 18/5, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam – Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân – làm trưởng đoàn, đã cập Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM từ ngày 18 đến 23/5.

tau hai quan thai lan cap cang nha rong - khanh hoi hinh anh 1
Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan tại Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sáng 18/5 (ảnh: X.K)

Lễ đón có sự tham dự của đại diện Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, cùng dự.

tau hai quan thai lan cap cang nha rong - khanh hoi hinh anh 2
Đại diện các lực lượng của Việt Nam tham dự lễ đón tàu HTMS Prachuap Khiri Khan (ảnh: X.K)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu HTMS Prachuap Khiri Khan sẽ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam và người dân Thành phố; đồng thời tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại TP.HCM.

Dịp này, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan”, trình diễn văn hóa Thái Lan và triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

tau hai quan thai lan cap cang nha rong - khanh hoi hinh anh 3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thủy thủ đoàn (ảnh: X.K)

Chuyến thăm TP.HCM của tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nói riêng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

dai_dien_cac_don_vi_va_chi_huy_tau_chup_anh_luu_niem_20260515130231.jpg

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Canada và 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 15-18/5.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Tag: Hải quân Thái Lan quốc phòng cảng Nhà Rồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững
TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào trồng cây, khánh thành “Vườn cây hữu nghị” tại phường Phú An với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững

TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào trồng cây, khánh thành “Vườn cây hữu nghị” tại phường Phú An với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới
TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

VOV.VN - Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu đã diễn ra tại TP.HCM tối ngày 15/5, với sự tham dự của các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Danh dự các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và đông đảo khách mời.

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

VOV.VN - Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu đã diễn ra tại TP.HCM tối ngày 15/5, với sự tham dự của các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Danh dự các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và đông đảo khách mời.

TP.HCM thúc đẩy ngoại giao thể thao qua giải golf hữu nghị
TP.HCM thúc đẩy ngoại giao thể thao qua giải golf hữu nghị

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị 2026 còn tạo cầu nối hợp tác kinh tế, đầu tư, quảng bá hình ảnh TP.HCM như điểm đến của du lịch golf cao cấp.

TP.HCM thúc đẩy ngoại giao thể thao qua giải golf hữu nghị

TP.HCM thúc đẩy ngoại giao thể thao qua giải golf hữu nghị

VOV.VN - Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị 2026 còn tạo cầu nối hợp tác kinh tế, đầu tư, quảng bá hình ảnh TP.HCM như điểm đến của du lịch golf cao cấp.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích