Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

Nga được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới hàng trăm km, có khả năng cơ động ở giai đoạn cuối hành trình, qua đó đặt thêm thách thức đối với hệ thống phòng không của Ukraine.

Một quả tên lửa dẫn đường chính xác của Nga. Ảnh: Khaleej Times

Tên lửa 800 km của Nga khiến Ukraine gặp khó

Các quan chức quân sự Ukraine cho rằng, Nga có thể tiến hành thử nghiệm loại tên lửa này trong những tháng tới và không loại trừ khả năng sử dụng mục tiêu thực tế trong quá trình thử nghiệm.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Liên nghị viện Ukraine-NATO, ông Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho rằng Nga đang có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với một loại tên lửa đạn đạo mới vào cuối năm nay.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Nga có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới 800 km vào cuối năm nay”, ông Skibitskyi nói.

Ông Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lưu ý, khả năng cơ động của tên lửa có thể là một trong những yếu tố khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

“Nếu loại tên lửa với tầm bắn 800 km này có khả năng cơ động tiên tiến hơn, Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó, bởi nước này phải cần những tên lửa đánh chặn có năng lực cao hơn”, ông Karako nhận định.

Theo chuyên gia này, tên lửa mới của Nga có thể thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối hành trình, thực hiện các điều chỉnh hướng bay hoặc sử dụng đầu đạn có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển. Những đặc điểm này khiến bên phòng thủ khó xác định chính xác quỹ đạo và điểm rơi của tên lửa.

Ông Karako suy đoán, một khả năng khác là Nga đã tìm được phương án giảm chi phí sản xuất hoặc tăng sản lượng loại tên lửa này.

Theo chuyên gia CSIS, những tiến bộ trong công nghệ vũ khí dẫn đường chính xác cho thấy tên lửa đạn đạo trong tương lai có thể ngày càng được tích hợp các tính năng cơ động và dẫn đường ở giai đoạn cuối. Xu hướng này đang diễn ra trên nhiều loại vũ khí. Chẳng hạn, nhiều loại bom trước đây thường thả theo quỹ đạo tự do, nay đã được trang bị hệ thống dẫn đường nhằm nâng cao độ chính xác.

DIU cho rằng Nga có thể sử dụng các mục tiêu ở miền tây Ukraine trong quá trình thử nghiệm để đánh giá khả năng tác chiến của tên lửa. Nếu xảy ra, đây có thể là hình thức kết hợp giữa thử nghiệm phát triển và đánh giá khả năng sử dụng trong điều kiện thực tế. Ông Karako lưu ý, việc chuyển từ các cuộc thử nghiệm phát triển sang thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu không phải là điều bất thường.

“Đây là quy trình thông thường, trong đó các bên tiến hành nhiều đợt thử nghiệm phát triển, sau đó đưa hệ thống vào biên chế và tiếp tục đánh giá thông qua các cuộc thử nghiệm trong điều kiện thực tế”, ông nói.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Nga sẽ điều chỉnh và rút ngắn quy trình, thử nghiệm ngay một số loại vũ khí trên chiến trường Ukraine. “Xét cho cùng, đây là thời chiến. Vì vậy, một số loại vũ khí có thể được thử nghiệm lần đầu ngay trên chiến trường Ukraine”, ông Karako lưu ý.

Vũ khí Nga lấp khoảng trống INF

Chuyên gia Karako nhận định, loại tên lửa mới của Nga có tầm bắn thuộc nhóm từng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được ký kết giữa Liên Xô và Mỹ vào tháng 12/1987. Hiệp ước này cấm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km. Tuy nhiên, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước vào năm 2019.

Tên lửa và pháo binh đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Ngày 10/8, các nguồn tin tình báo quân sự Ukraine cho biết sản lượng một số loại tên lửa chủ lực của Nga đã đạt khoảng 110-120% chỉ tiêu hàng tháng. Theo Kyiv Independent, Nga đã phóng ít nhất 1.858 tên lửa các loại vào Ukraine từ đầu năm 2026 đến ngày 27/8.

“Đây là những loại vũ khí được sử dụng để tấn công Ukraine hàng ngày, hàng tuần. Và trong bối cảnh nhu cầu ngày càng lớn đối với các loại vũ khí tấn công tầm xa đa dạng, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của những hệ thống mới”, ông Karako nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí một căn cứ quân sự của Canada ở North Bay ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không nước này: “Tôi muốn có từ 100 đến 120 tên lửa đánh chặn cho những tháng khó khăn sắp tới, đặc biệt là mùa đông. Chúng ta chưa biết mùa đông năm nay sẽ kéo dài bao lâu, tức là những tháng lạnh giá sẽ kéo dài một, hai hay ba tháng. Đây thực sự là một thách thức lớn”.

Theo ông Karako, Nga có thể sớm khắc phục được những khó khăn trong mùa đông do Moscow đang vận hành nền công nghiệp quốc phòng theo cơ chế thời chiến: “Thực tế là Nga đang vận hành theo cơ chế thời chiến và đã huy động nền công nghiệp quốc phòng để sản xuất số lượng lớn các loại tên lửa này. Đã có thời điểm Moscow dồn mọi nguồn lực ra tiền tuyến. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang giữ lại một phần vũ khí để xây dựng lực lượng dự trữ”.