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Thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

Thứ Năm, 19:26, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học mới 2026 - 2027 cho Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Thiếu tướng Lường Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Tại buổi lễ, Quân khu 5 đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung; đồng thời công bố quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

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Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung. (Ảnh: Trần Tuấn)

Việc thành lập Phân hiệu mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả về quân sự, giáo dục và an sinh xã hội trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên; nhằm phát hiện, rèn luyện những học sinh có tố chất, tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho Quân đội và địa phương, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Năm học 2026 – 2027, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tuyển sinh 160 học sinh, chia đều cho hai khối lớp 6 và lớp 10. Con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi,… là các nhóm được ưu tiên tuyển sinh vào trường.

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Năm học 2026-2027, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung có 160 học sinh. (Ảnh: Trần Tuấn)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

 Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phân hiệu 1 cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:  Nâng cao nhận thức; tuyên truyền, quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Phân hiệu; xây dựng Đảng bộ Phân hiệu trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". 

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Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Tuấn)

Nhà trường nhanh chóng xây dựng nếp sống chính quy, kỷ luật, tạo môi trường giáo dục quân sự lành mạnh, an toàn và thân thiện.

Trung tướng Lê Ngọc Hải cũng lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đặt công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc học sinh bằng tình thương trách nhiệm lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là với con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. 

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Toàn cảnh buổi lễ thành lập Phân hiệu 1, Trường thiếu sinh quân Miền Trung. (Ảnh: Trần Tuấn)

Tư lệnh Quân khu 5 căn dặn các em học sinh luôn tự hào, ghi nhớ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành những con ngoan, trò giỏi, người chiến sĩ tương lai có ích cho Tổ quốc. 

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Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tại Phú Thọ

VOV.VN - Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thuộc Quân khu 2 đặt tại Phú Thọ có chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ, tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV/VOV-Tây Nguyên
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