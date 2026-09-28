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Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tại Phú Thọ

Thứ Hai, 14:21, 28/09/2026
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VOV.VN - Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thuộc Quân khu 2 đặt tại Phú Thọ có chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ, tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 28/9, Quân khu 2 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Phạm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu và cán bộ, nhân viên Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

thanh lap phan hieu truong thieu sinh quan mien bac tai phu tho hinh anh 1
Các đại biểu dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, Quân khu 2.

Theo quyết định, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tại Quân khu có chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ, tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.

Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc đặt tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Quân khu công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập phân hiệu và quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về thành lập tổ chức Đảng của phân hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Bắc khẳng định, việc thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho quân đội và đất nước. Nhà trường không chỉ trang bị kiến thức văn hóa phổ thông mà còn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân và bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ.

Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, phân hiệu cần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; vừa có kiến thức văn hóa, vừa có thể chất, bản lĩnh, ý thức kỷ luật và những phẩm chất cần thiết để tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những sĩ quan trẻ, cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thanh lap phan hieu truong thieu sinh quan mien bac tai phu tho hinh anh 2
Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất phục vụ học tập của nhà trường

Để Phân hiệu nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Phân hiệu quán triệt, triển khai nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và kế hoạch của Quân khu về thành lập phân hiệu; bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt để cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Trung tướng Trần Văn Bắc cũng lưu ý, phân hiệu phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất, năng lực, phương pháp sư phạm phù hợp; xây dựng môi trường giáo dục chính quy, mẫu mực; quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh. Qua đó, từng bước khẳng định chất lượng giáo dục, đào tạo ngay từ những năm học đầu tiên, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn quân khu.

CTV Mạnh Tường/VOV-Tây Bắc
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