Tháng 7 tri ân trên mảnh đất lịch sử Điện Biên

Các hoạt động tri ân, chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục được các cấp, các ngành địa phương quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, CQTT khu vực Tây Bắc.

Những ngày này, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn có hàng nghìn lượt người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tháng 7 năm nào cũng vậy, ông Đinh Văn Bán, cựu chiến binh, thương binh ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại lặng lẽ đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Cánh tay phải đã để lại nơi chiến trường, mỗi nén hương được ông châm bằng bàn tay còn lại như một lời tri ân gửi tới những người đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Trực tiếp bước ra từ bom đạn, ông Đinh Văn Bán hiểu hơn ai hết rằng, hòa bình hôm nay không chỉ được đánh đổi bằng máu xương, mà còn bằng những phần thân thể, những ước mơ và cả cuộc đời của biết bao thế hệ cha anh: "Bản thân tôi cũng là một cựu chiến binh. Bây giờ cũng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nhân dân chúng ta được hưởng. Đến hôm nay chúng tôi thấy rất biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ".

Những ngày này, từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 đến Him Lam hay Độc Lập luôn có hàng nghìn lượt người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với nhiều người, đây không chỉ là hành trình trở về với địa chỉ đỏ của lịch sử, mà còn là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh đã làm nên hòa bình, độc lập của dân tộc.

Lan tỏa, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Không quản ngại đường sá xa xôi từ Quảng Ninh lên Điện Biên, cựu chiến binh Nguyễn Kim Cương dành nhiều phút mặc niệm trước những hàng mộ chưa xác định thông tin, kính cẩn thắp nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sỹ: "Phải luôn luôn ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đã không quản máu xương để có những ngày hôm nay. Từ đấy chúng ta sẽ hun đúc ý chí của dân tộc Việt Nam để giữ vững nền độc lập cũng như xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp".

Không chỉ tri ân bằng những nén hương trong tháng 7, nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách. Những chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời đã góp phần chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, để sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ.

Ở tuổi 70, sức đã yếu, bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ Vũ Xuân Mấn, hiện sinh sống tại xã Thanh Yên, vẫn lưu giữ những ký ức về người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi, nhưng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã trở thành nguồn động viên giúp bà vững lòng hơn trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ: "Gia đình tôi cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm, hàng tháng có trợ cấp của nhà nước, hàng năm thì hai năm một lần được đi điều dưỡng. Nhà cửa cũng là cách đây mấy năm thì được tiền hỗ trợ để sửa nhà".

Cũng mang trên mình những thương tích chiến tranh, ông Nguyễn Văn Khôi, ở bản Bồ Hóng, phường Mường Thanh từng chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt như Thượng Lào, Nam Lào và Quảng Trị. Với tỷ lệ tổn thương do nhiễm chất độc hóa học 64%, những chế độ chính sách dành cho người có công không chỉ giúp ông ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin để tiếp tục sống có ích.

"Đất nước chúng ta bây giờ giàu có thì cái phần ưu ái với chúng tôi cũng khá hơn và thường xuyên hơn. Cuộc đời còn lại chả là bao nữa nhưng mà còn ngày nào thì sẽ làm gương để cho thế hệ sau họ nhìn nhận bản thân chúng tôi và con cháu nó học hỏi trưởng thành và gia đình phải là gia đình gương mẫu", ông Nguyễn Văn Khôi cho biết.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách đang được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Từ trợ cấp hằng tháng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công đều được các địa phương triển khai đồng bộ. Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, xã Sam Mứn luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Sam Mứn cho biết: "Đối với các gia đình có công, chúng tôi không chỉ chăm lo mà luôn có những phần quà thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo công tác bảo hiểm xã hội và các công tác triển khai được một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện".

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách đang được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Những hoạt động tri ân trong tháng 7 góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sự tri ân đang tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực, để công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và tiếp nối.