English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí mới tích hợp AI

Thứ Tư, 09:07, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triều Tiên ngày 26/5 đã thử nghiệm 2 hệ thống vũ khí mới, với việc phóng nhiều loại tên lửa, từ đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực, đến tên lửa hành trình, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ngày 26/5, Tổng cục Tên lửa và Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng. Hai hệ thống vũ khí mới này là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa trong quy hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

trieu tien thu nghiem he thong vu khi moi tich hop ai hinh anh 1
Triều Tiên thử hệ thống vũ khí mới với việc phóng hàng loạt tên lửa ngày 26/5. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ thử. Các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh đầu đạn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực cỡ nòng 240mm có tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác, cũng như độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kim Jong Un đánh giá cao kết quả thử nghiệm, bày tỏ “rất hài lòng” trước việc đưa ứng dụng công nghệ quốc phòng quan trọng và đầy thách thức vào thử nghiệm vũ khí thực tế, đồng thời khẳng định giá trị quân sự của các tên lửa hành trình chiến thuật sắp được triển khai cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa ở biên giới phía Nam Triều Tiên.

Loại tên lửa hành trình chiến thuật này tích hợp công nghệ dẫn đường tự động siêu chính xác và dẫn đường phù hợp với địa hình, được trang bị hệ thống dẫn đường đầu cuối AI và sử dụng chế độ bay kết hợp lượn và đẩy. Hệ thống này có thể bắn trúng mục tiêu chính xác trong phạm vi 100km, thể hiện hiệu suất chiến đấu vượt trội.

Ông Kim Jong Un tuyên bố, cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí mới này là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực quân sự Triều Tiên đang được nâng cấp và phản ánh bước tiến công nghệ lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Triều Tiên.

Ông cũng nhấn mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực và tự động hóa của tất cả các loại bệ phóng đã được nâng cấp toàn diện để phù hợp với điều kiện của chiến tranh hiện đại, nâng cao rõ rệt khả năng thích ứng chiến đấu. Nhờ sự phát triển thành công của các hệ thống vũ khí chiến thuật mạnh nhất, các hệ thống hỏa lực của Triều Tiên đã đạt được khả năng tự động hóa hoàn toàn, tầm bắn xa và siêu chính xác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, đường lối phát triển của Đảng và Chính phủ Triều Tiên trong việc không ngừng đẩy nhanh tăng cường sức mạnh hạt nhân và quân sự thông thường là không lay chuyển, ý chí kiên định của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền quân sự và thực hiện quyền tự vệ theo pháp luật sẽ được thể hiện đầy đủ thông qua các hành động cụ thể.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Triều Tiên hệ thống vũ khí mới thử nghiệm vũ khí nhà lãnh đạo Kim Jong Un tên lửa Triều tiên thử tên lửa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên

VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam
Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

VOV.VN - Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

VOV.VN - Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích