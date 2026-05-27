Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí mới tích hợp AI

Ngày 26/5, Tổng cục Tên lửa và Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng. Hai hệ thống vũ khí mới này là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa trong quy hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

Triều Tiên thử hệ thống vũ khí mới với việc phóng hàng loạt tên lửa ngày 26/5. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ thử. Các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh đầu đạn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực cỡ nòng 240mm có tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác, cũng như độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Kim Jong Un đánh giá cao kết quả thử nghiệm, bày tỏ “rất hài lòng” trước việc đưa ứng dụng công nghệ quốc phòng quan trọng và đầy thách thức vào thử nghiệm vũ khí thực tế, đồng thời khẳng định giá trị quân sự của các tên lửa hành trình chiến thuật sắp được triển khai cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa ở biên giới phía Nam Triều Tiên.

Loại tên lửa hành trình chiến thuật này tích hợp công nghệ dẫn đường tự động siêu chính xác và dẫn đường phù hợp với địa hình, được trang bị hệ thống dẫn đường đầu cuối AI và sử dụng chế độ bay kết hợp lượn và đẩy. Hệ thống này có thể bắn trúng mục tiêu chính xác trong phạm vi 100km, thể hiện hiệu suất chiến đấu vượt trội.

Ông Kim Jong Un tuyên bố, cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí mới này là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực quân sự Triều Tiên đang được nâng cấp và phản ánh bước tiến công nghệ lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Triều Tiên.

Ông cũng nhấn mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực và tự động hóa của tất cả các loại bệ phóng đã được nâng cấp toàn diện để phù hợp với điều kiện của chiến tranh hiện đại, nâng cao rõ rệt khả năng thích ứng chiến đấu. Nhờ sự phát triển thành công của các hệ thống vũ khí chiến thuật mạnh nhất, các hệ thống hỏa lực của Triều Tiên đã đạt được khả năng tự động hóa hoàn toàn, tầm bắn xa và siêu chính xác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, đường lối phát triển của Đảng và Chính phủ Triều Tiên trong việc không ngừng đẩy nhanh tăng cường sức mạnh hạt nhân và quân sự thông thường là không lay chuyển, ý chí kiên định của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền quân sự và thực hiện quyền tự vệ theo pháp luật sẽ được thể hiện đầy đủ thông qua các hành động cụ thể.