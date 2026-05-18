Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

Tại hội nghị, ông Kim Jong Un yêu cầu đặc biệt tăng cường các đơn vị tiền tuyến làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía Nam, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tuyến biên giới này thành “pháo đài kiên cố bất khả công phá”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bên các quân nhân nước này. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề ra phương hướng chấn chỉnh hệ thống huấn luyện, tăng cường huấn luyện thực chiến, nhằm đáp ứng những thay đổi của chiến tranh hiện đại và xu thế phát triển của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Ông cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh trang thiết bị kỹ thuật quân sự của quân đội Triều Tiên đang được hiện đại hóa nhanh chóng, cần định nghĩa lại các khái niệm tác chiến trên mọi phương diện, đồng thời thúc đẩy việc đưa các nội dung này vào kế hoạch huấn luyện chiến đấu tại các đơn vị.