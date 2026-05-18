Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới phía Nam

Thứ Hai, 09:40, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 17/5, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân, nêu ra nhiệm vụ liên quan đến biên giới phía Nam của nước này.

Tại hội nghị, ông Kim Jong Un yêu cầu đặc biệt tăng cường các đơn vị tiền tuyến làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía Nam, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tuyến biên giới này thành “pháo đài kiên cố bất khả công phá”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bên các quân nhân nước này. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề ra phương hướng chấn chỉnh hệ thống huấn luyện, tăng cường huấn luyện thực chiến, nhằm đáp ứng những thay đổi của chiến tranh hiện đại và xu thế phát triển của Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Ông cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh trang thiết bị kỹ thuật quân sự của quân đội Triều Tiên đang được hiện đại hóa nhanh chóng, cần định nghĩa lại các khái niệm tác chiến trên mọi phương diện, đồng thời thúc đẩy việc đưa các nội dung này vào kế hoạch huấn luyện chiến đấu tại các đơn vị.

Triều Tiên tăng cường sức mạnh bộ binh và pháo binh

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên số ra ngày 13/5 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát một nhà máy quốc phòng và những chỉ thị của ông Kim cho thấy nhiều động thái mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Chủ tịch Triều Tiên bảo vệ biên giới phía Nam quân đội Triều Tiên
Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên triển khai trọng pháo tự hành dọc biên giới
VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5 đưa tin về khả năng nước này sẽ cho triển khai dọc tuyến biên giới phía Nam một loại trọng pháo có sức công phá lớn. Thông tin này lập tức khiến Hàn Quốc vô cùng quan ngại, bởi loại pháo được cho là có tầm bắn đủ vươn tới Seoul.

Hiến pháp Triều Tiên quy định nhà lãnh đạo Kim Jong Un nắm quyền chỉ huy hạt nhân
VOV.VN - Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay 6/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố một thông tin gây sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế về bản Hiến pháp mới của Cộng hóa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả
VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày hôm nay (3/5) đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chính thức bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này là mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

