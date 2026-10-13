Mỹ - Nhật - Hàn quan ngại sâu sắc vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hôm nay (13/10), để đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 12/10, ông Ariyoshi Takashi - Phó Tổng giám đốc Cục châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã tổ chức cuộc điện đàm chính thức với ông Baek Yong-jin - Tổng giám đốc phụ trách Chính sách bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và ông David Wilezol - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật hôm 12/10. Ảnh: KCNA.

Tại đây, ba bên chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Mỹ - Nhật - Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía Đông bán đảo Triều Tiên, Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để rà soát tình hình an ninh, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản thành lập "Phòng ứng phó về tình hình Triều Tiên", đồng thời triệu tập nhóm ứng phó khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp xử lý.

Trong một diễn biến có liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin xác nhận Tổng cục tên lửa nước này vừa tiến hành một vụ thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 12/10 để kiểm chứng kết quả cải tiến kỹ thuật.

KCNA khẳng định "vụ thử nghiệm là một trong những hoạt động bình thường của Tổng cục Tên lửa và các viện nghiên cứu trực thuộc nhằm nâng cao trình độ công nghệ vũ khí", đồng thời nhấn mạnh "đây là thành tựu to lớn báo hiệu bước ngoặt quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và độ chính xác của mọi loại vũ khí tấn công".