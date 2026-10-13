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Mỹ nói các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây đe dọa tức thời

Thứ Ba, 05:51, 13/10/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ngày 12/10 cho biết các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân viên, lãnh thổ hoặc các đồng minh của Mỹ. 

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Đây là vụ phóng thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng một tháng, làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

my noi cac vu phong ten lua cua trieu tien khong gay de doa tuc thoi hinh anh 1
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo phía Mỹ, Washington đang tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh các cam kết phòng thủ của Mỹ đối với đồng minh vẫn “vững chắc”.

Các vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc gần đây tiến hành thử tên lửa siêu thanh, trong bối cảnh cuộc chạy đua phát triển năng lực tên lửa tại khu vực tiếp tục gia tăng. Triều Tiên trong những tuần qua liên tiếp thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường phối hợp phòng thủ, chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa và duy trì các cuộc tập trận chung.

Quang Trung/VOV-Washington
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