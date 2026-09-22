Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 đưa tin, Cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công vụ thử một loại vũ khí mới hôm 20/9, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm, nhưng cho biết cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới ngày 20/9/2026. Ảnh: KCNA/Yonhap

Ông Kim Jong Un đánh giá vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại”, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này. Theo ông Kim Jong Un, các đối thủ của Triều Tiên sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa quân sự của những bước tiến công nghệ này, đồng thời tuyên bố quá trình phát triển năng lực mới sẽ tạo ra một “thách thức rất khắc nghiệt và không thể tránh khỏi” đối với các đối thủ.

Thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 20/9. Theo quân đội Hàn Quốc, 2 tên lửa được phóng cách nhau khoảng 3 giờ. Quả đầu tiên bay khoảng 450 km, trong khi quả thứ hai bay hơn 600 km. Seoul cho biết đang tiếp tục phân tích các thông số kỹ thuật của 2 tên lửa.

Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận quân sự do Washington dẫn đầu. Triều Tiên trước đó tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả trước các hoạt động quân sự mà nước này cho là đe dọa an ninh của mình.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/9, ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã gặp nhau nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ba bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.