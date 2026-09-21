Bán đảo Triều Tiên giữa bài toán hạt nhân và cơ hội đối thoại

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các quả tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan vào lúc 15h và 17h50. Quả tên lửa đầu tiên bay được khoảng 450 km, nghi thuộc dòng Hwasong-11; trong khi quả thứ hai đạt tầm bay hơn 600 km. Cả hai đều rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters)

Đây là đợt thử nghiệm thứ hai của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần, diễn ra không lâu sau cuộc diễn tập tiến công hỏa lực hiệp đồng ngày 12/9. Các cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin và phân tích chuyên sâu. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định các vụ thử vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ và Nhật Bản cũng đưa ra các thông báo theo dõi và phản ứng ngoại giao.

Cùng thời điểm, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa lần đầu tiên công khai hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công hàng loạt. Trực tiếp thị sát các cơ sở quốc phòng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa quy trình và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các hệ thống vũ khí. Theo ông Kim Jong-un, nỗ lực hiện đại hóa toàn bộ các thành phần năng lực quốc phòng đang tạo ra “sự thay đổi đáng kể” về cơ cấu và phương thức hoạt động của lực lượng vũ trang.

Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang Il tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố lực lượng răn đe hạt nhân tự vệ. Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “tuyệt đối” và “không gì có thể đảo ngược”.

Về phía Hàn Quốc, nước này đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và đề xuất đối thoại nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa tái khẳng định cam kết thúc đẩy cơ chế hòa bình lâu dài thay thế thỏa thuận đình chiến 1950-1953. Ông Lee Jae Myung cho biết đang nỗ lực phối hợp nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại Triều - Mỹ, đồng thời nhận định khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong những tháng tới là có thể xảy ra, dù triển vọng vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

“Việc nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ dễ dàng hơn nhiều so với việc nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và chính đối thoại Mỹ - Triều mới làm cho đối thoại liên Triều trở nên khả thi. Tôi không thể khẳng định chắc chắn liệu một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un có thực sự diễn ra hay không. Nhưng điều rõ ràng là Tổng thống Trump muốn đối thoại và cá nhân tôi cũng liên tục đề xuất Tổng thống Trump tiến hành đối thoại. Chúng tôi cũng đang tiếp tục các nỗ lực phối hợp theo cách của riêng mình để đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành hiện thực”, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói.

Bán đảo Triều Tiên vẫn đang đứng trước hai chiều chuyển động trái ngược: một bên là nỗ lực ngoại giao từ phía Hàn Quốc nhằm mở đường cho đàm phán Mỹ - Triều, bên kia là quyết tâm của Triều Tiên trong việc củng cố lực lượng tự vệ và đáp trả các áp lực quân sự từ bên ngoài. Con đường đi đến đối thoại thực chất giữa các bên vẫn còn nhiều thách thức, khi các tuyên bố cứng rắn từ Triều Tiên đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ chỉ bước vào đàm phán trên vị thế một quốc gia sở hữu hạt nhân. Điều này đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho nỗ lực làm cầu nối của Hàn Quốc cũng như triển vọng đối thoại Mỹ - Triều trong thời gian tới.