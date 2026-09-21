Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc điện đàm chính thức về vấn đề Triều Tiên

Tham dự điện đàm ngày 21/9 có ông Ariyoshi Takashi - Phó Tổng Giám đốc Cục Châu Á - Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Baek Yong-jin - Tổng Giám đốc phụ trách chính sách Bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; và ông David Wilezol - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật - Mỹ - Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ ba bên để đối phó với Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ít nhất một tên lửa đạn đạo đã được phóng về hướng Đông Bắc từ khu vực gần bờ biển phía Đông của Triều Tiên vào khoảng 15h00 ngày 20/9. Theo phân tích sơ bộ, tên lửa này đã bay được khoảng 440 km và đạt độ cao tối đa khoảng 60 km. Tiếp đó, vào khoảng 18h00 cùng ngày, ít nhất một tên lửa đạn đạo khác lại được phóng lên. Ước tính tên lửa này đã bay được khoảng 590 km và đạt độ cao tối đa khoảng 70 km.

Cả hai tên lửa được cho là đã rơi xuống Biển Nhật Bản, bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng nước này đang tiếp tục thu thập, phân tích thông tin, cũng như duy trì cơ chế cảnh giới và giám sát. Theo cơ quan này, Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.