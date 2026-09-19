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Triều Tiên chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân

Thứ Bảy, 09:08, 19/09/2026
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VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có tiêu chuẩn kép sau khi cơ quan này thông qua một nghị quyết chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Vị quan chức Triều Tiên tuyên bố trên truyền thông hôm 19/9 rằng quan điểm thiên vị và tiêu chuẩn kép của IAEA là yếu tố cơ bản gây ra sự sụp đổ của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm một cơ sở nghiên cứu hạt nhân. Ảnh: KCNA.

Bà cho rằng cơ quan này đã làm ngơ trước những điều mà bà gọi là "các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân" của Mỹ và "kế hoạch đưa tàu ngầm hạt nhân vào sử dụng" của Hàn Quốc, trong khi lại cưỡng ép thông qua nghị quyết chống lại "các hoạt động hạt nhân tự vệ và hợp pháp" của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng bác bỏ nghị quyết này, khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và được củng cố bởi khả năng răn đe hạt nhân.

Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên đã và đang cải tổ quân đội của mình với sự giúp đỡ của các đối tác truyền thống, trong đó có Nga.

Nho Biền/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
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