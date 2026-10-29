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Ukraine bắt tay Hà Lan phát triển dự án phòng không thế hệ mới Bliksem

Thứ Năm, 08:23, 29/10/2026
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VOV.VN - Ukraine hợp tác với Hà Lan phát triển dự án phòng không thế hệ mới Bliksem. Tổng thống Zelensky xác nhận hai nước đã bắt đầu triển khai kế hoạch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/10 cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và Hà Lan đã bắt đầu phối hợp triển khai dự án phòng không thế hệ mới mang tên Bliksem.

Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội X sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten trong chuyến thăm nước này. Theo đó, lãnh đạo hai nước đã giao nhiệm vụ cho các nhóm chuyên trách xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai dự án Bliksem.

ukraine bat tay ha lan phat trien du an phong khong the he moi bliksem hinh anh 1
Một đơn vị phòng không Ukraine trong cuộc diễn tập phát hiện và tiêu diệt tên lửa, UAV tại Kiev. Ảnh: Kyiv Independent

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Jetten cũng có cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Ukraine và Hà Lan hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và phần mềm nhằm xác định những ưu tiên trong hợp tác kinh tế và công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quân sự, năng lượng, công nghệ vệ tinh và phát triển năng lực phòng không. Đây được xem là những lĩnh vực quan trọng nhằm tăng cường quan hệ công nghiệp và công nghệ giữa hai nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Ukraine khi xung đột với Nga tiếp diễn.

“Các nhóm chuyên trách của hai nước đã được giao nhiệm vụ xây dựng một dự án cụ thể trong lĩnh vực phòng không mang tên Bliksem. Công việc này đã bắt đầu. Chúng tôi đang đưa quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, nơi việc đồng hành cùng Ukraine cũng mang lại những lợi ích thiết thực về công nghiệp, công nghệ và xã hội”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Dù xác nhận dự án đã được khởi động, nhà lãnh đạo Ukraine chưa công bố các thông số kỹ thuật, loại vũ khí dự kiến phát triển hoặc thời điểm Bliksem có thể được đưa vào sử dụng.

Trước đó, Hà Lan đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro (khoảng 543 triệu USD) dành cho Ukraine, tập trung tăng cường năng lực phòng không bằng các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất.

Với quyết định này, Hà Lan trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên trực tiếp tài trợ việc cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine, cụ thể là các bộ phận và tên lửa phục vụ hệ thống phòng không Patriot, trong khuôn khổ hỗ trợ song phương.

Tổng thống Zelensky xác nhận thỏa thuận viện trợ đạt được sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Hà Lan khi đó là ông Dick Schoof, sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan khi đó là ông Ruben Brekelmans nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chuyển giao các trang thiết bị phòng không cho Ukraine, khi các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng.

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Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine﻿

VOV.VN - Nga tuyên bố các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine sẽ không có sự tham gia của châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào nửa đầu tháng 11.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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