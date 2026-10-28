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Thủ tướng Ba Lan: Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11

Thứ Tư, 16:15, 28/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ về ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Abu Dhabi, UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 4/11, trong bối cảnh các bên tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Warsaw, ông Tusk cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đánh giá cuộc tiếp xúc gần đây với Nga bằng thái độ “lạc quan rất thận trọng”, trong bối cảnh triển vọng đàm phán tại Abu Dhabi vẫn chưa chắc chắn.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ về ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Cuộc điện đàm với phía Nga do Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thực hiện, sau khi có sự phối hợp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các quan chức Mỹ và Thủ tướng Ba Lan. Mục tiêu là thiết lập kênh liên lạc trước thềm các cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng tại UAE.

“Việc các chính trị gia châu Âu duy trì liên lạc và trao đổi là điều cần thiết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn dự kiến có thể diễn ra tại Abu Dhabi”, ông Tusk cho biết.

Thủ tướng Ba Lan cho biết ông đã được thông báo trước về cuộc tiếp xúc này. Theo ông, Thủ tướng Na Uy Store khẳng định hai nhà lãnh đạo Bắc Âu sẵn sàng chịu trách nhiệm chính trị về cuộc điện đàm, đồng thời duy trì lập trường thống nhất của liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine. Sau cuộc trao đổi với Nga, Tổng thống Phần Lan Stubb đã thông tin lại cho ông Tusk.

Theo The Guardian, hai nhà lãnh đạo Bắc Âu cũng nhấn mạnh với phía Nga rằng an ninh ở sườn phía Bắc và phía Đông của NATO là vấn đề không thể thương lượng.

Ông Tusk khẳng định các cuộc tiếp xúc ngoại giao không làm thay đổi lập trường của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine, cũng như quan điểm chung về cấu trúc an ninh và các bảo đảm an ninh dành cho Kiev.

Thủ tướng Ba Lan cho biết ông muốn duy trì liên lạc với các bên và tin rằng một thỏa thuận, hoặc ít nhất là lệnh ngừng bắn trước mùa đông, có thể đạt được.

Ông Tusk cũng đề cập mức độ tổn thất mà Nga phải gánh chịu trong cuộc xung đột. Thông tin này được đưa ra nhằm nhấn mạnh cái giá mà cuộc xung đột kéo dài đang gây ra.

Trước đó, ngày 26/10, Ukraine đã đề nghị đẩy sớm các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi ít nhất một tuần, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có đại diện tại bàn thương lượng, theo các nguồn tin được Ukrainska Pravda dẫn lại.

Các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 10/11, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, Nga phản đối sự tham gia của châu Âu, trong khi Kiev cho rằng việc khởi động tiến trình sớm hơn có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước mùa đông.

Theo các quan chức Ukraine, những cuộc gặp đầu tiên nhiều khả năng tập trung vào việc thiết lập quan hệ giữa các phái đoàn và phác thảo cấu trúc an ninh rộng hơn cho giai đoạn hậu chiến, thay vì lập tức đi vào thương lượng về lãnh thổ.

Dù triển vọng đàm phán đang được thúc đẩy, việc tổ chức cuộc gặp và đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn phụ thuộc vào lập trường của các bên, đặc biệt là những bất đồng về vai trò của châu Âu và các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN
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