Nga xác nhận đàm phán với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4/11

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau ngày 4/11. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

“Ngày tổ chức sẽ sớm được xác định, nhưng chắc chắn sẽ là sau ngày 4/11”, ông Ushakov nói với các phóng viên, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng cuộc gặp có thể diễn ra ngay trong ngày 4/11. Theo quan chức Điện Kremlin, Moscow vẫn đang xem xét vấn đề này và chưa đưa ra tín hiệu chính thức.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin, ngày 22/1/2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ Washington xác nhận thời điểm tổ chức cuộc gặp ba bên nhằm thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, ông Zelensky cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang được tiến hành. Ukraine kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 10/11, đồng thời hy vọng nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev và các đối tác châu Âu đã thảo luận về những biện pháp nhằm bảo đảm lập trường chung của các bên được xem xét trong quá trình đàm phán. Ông cho biết các cuộc gặp tại Oslo đã đạt kết quả tích cực, trong khi một cuộc gặp dự kiến tổ chức tại Brussels phải hoãn theo đề nghị của phía Mỹ.

Tổng thống Zelensky nhận định cuộc gặp tại Abu Dhabi nhiều khả năng sẽ diễn ra ở cấp chuyên viên, dù địa điểm vẫn có thể thay đổi. Ông nhấn mạnh các bên cần sớm thống nhất lịch trình, tránh liên tục trì hoãn đàm phán. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng hy vọng Washington sẽ đưa ra câu trả lời chính thức sau cuộc bầu cử tại Mỹ, qua đó xác định thời điểm tổ chức cuộc gặp.

Bên cạnh đàm phán ở cấp chuyên viên, ông Zelensky cho rằng Mỹ có thể thu xếp một cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột.