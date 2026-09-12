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Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

Thứ Bảy, 23:25, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình DW (Đức) về khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới nếu cả hai nhà lãnh đạo cùng được mời hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp này để “đối thoại và đưa ra các quyết định”.

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Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20. Ảnh: Reuters.

"Đương nhiên tôi sẵn sàng. Chúng tôi cần phải đến dự sự kiện đó. Chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định", Tổng thống Zelensky nói. Ông đồng thời nhấn mạnh, vấn đề không nằm ở lời nói, việc bản thân ông sẽ nói gì hay ông Putin muốn nói gì "đều không quan trọng".

"Chỉ có kết quả mới là điều quan trọng. Kết quả mới là thứ có ý nghĩa", ông Zelensky khẳng định.

Mỹ gần đây đang tìm cách tái khởi động các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine vốn bị đình trệ từ lâu, trong đó các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có các chuyến thăm Nga và và Ukraine vào cuối tuần trước. Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump cũng đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine trong tuần qua thông qua cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ, được Điện Kremlin mô tả là "thẳng thắn và mang tính xây dựng".

Ông Zelensky thì cho rằng chuyến thăm của hai đặc phái viên Witkoff và Kushner là tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai người này đã đến thăm cả Kiev lẫn Moscow.

"Đó là sự tôn trọng dành cho người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Năm nay, Mỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20, khối gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết hiện chưa rõ ông Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ hay không. Phát biểu với tờ Izvestia của Nga, ông Ushakov cho hay vấn đề này thậm chí còn chưa được thảo luận.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
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