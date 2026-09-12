Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev khẳng định rằng những tuyên bố từ phía đối phương cho rằng Nga “sắp tiến hành tổng động viên” chỉ là sự dối trá và là hành động khiêu khích.

Quân nhân Nga. Ảnh: Reuters.

Ông Medvedev lưu ý rằng tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine mới là đang rất tồi tệ.

Quan chức Nga nhấn mạnh: Để thay đổi cục diện đó, họ đang lan truyền những điều vô căn cứ về việc Nga ‘sắp tổng động viên’. Tôi trực tiếp phụ trách vấn đề này theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh Tối cao, vì vậy tôi có thể khẳng định một cách đầy trách nhiệm rằng: chúng tôi hoàn toàn không có nhu cầu tổng động viên”.

“Tất cả chỉ là sự dối trá, bịa đặt và là hành động khiêu khích nhằm mục đích duy nhất là gây lo lắng cho người dân, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia”, ông Medvedev nêu rõ.

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, trái ngược với dự báo và tuyên bố của các bên trước đây. Việc duy trì nhân lực cho lực lượng vũ trang một bên là một thách thức lớn.