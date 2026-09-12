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Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine

Thứ Bảy, 14:54, 12/09/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev khẳng định rằng những tuyên bố từ phía đối phương cho rằng Nga “sắp tiến hành tổng động viên” chỉ là sự dối trá và là hành động khiêu khích.

nga khang dinh khong can tong dong vien cho xung dot ukraine hinh anh 1
Quân nhân Nga. Ảnh: Reuters.

Ông Medvedev lưu ý rằng tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine mới là đang rất tồi tệ.

Quan chức Nga nhấn mạnh: Để thay đổi cục diện đó, họ đang lan truyền những điều vô căn cứ về việc Nga ‘sắp tổng động viên’. Tôi trực tiếp phụ trách vấn đề này theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh Tối cao, vì vậy tôi có thể khẳng định một cách đầy trách nhiệm rằng: chúng tôi hoàn toàn không có nhu cầu tổng động viên”.

“Tất cả chỉ là sự dối trá, bịa đặt và là hành động khiêu khích nhằm mục đích duy nhất là gây lo lắng cho người dân, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia”, ông Medvedev nêu rõ.

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, trái ngược với dự báo và tuyên bố của các bên trước đây. Việc duy trì nhân lực cho lực lượng vũ trang một bên là một thách thức lớn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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