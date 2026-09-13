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Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên vào tháng 10

Chủ Nhật, 06:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết đang chuẩn bị vòng đàm phán mới với Nga và Mỹ vào tháng 10/2026 theo thể thức ba bên, song địa điểm tổ chức hiện chưa được công bố.

Phát biểu với báo giới ngày 12/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Mỹ đang được tiến hành.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10”, ông Budanov nói khi được hỏi về thời điểm diễn ra vòng đối thoại mới.

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Phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/7/2025. Ảnh: Anadolu

Ông Budanov xác nhận cuộc gặp dự kiến được tổ chức theo thể thức ba bên. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đàm phán có diễn ra tại Trung Đông hay không, ông từ chối tiết lộ địa điểm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thấy có khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để nói về thời gian hoặc địa điểm cụ thể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ. Ông bày tỏ mong muốn vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong mùa thu năm nay.

Ông Zelensky gần đây cũng nhận định Ukraine đang có vị thế thuận lợi trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cho biết Kiev đã nhận được một “tín hiệu tích cực” mới từ các đối tác quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami để thảo luận và thống nhất các quyết định cụ thể nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Vòng đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ gần nhất được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, trong hai ngày 17-18/2.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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