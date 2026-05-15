Ukraine hé lộ hệ thống phòng không Freya đánh chặn tên lửa đạn đạo

Thứ Sáu, 09:27, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa công bố hệ thống phòng không Freya, dự án đánh chặn tên lửa đạn đạo quy mô châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công đường không tầm xa.

Theo ông Denys Shtilerman, đồng sáng lập Fire Point, nền tảng của dự án Freya là tên lửa đánh chặn FP-7.x do Ukraine phát triển. Loại tên lửa này được chế tạo từ vật liệu composite, có tốc độ công bố từ 1.500 - 2.000 m/giây.

Tên lửa FP-7.x dài 7,25 m, đường kính ngoài 1,15 m và đường kính thân 0,53 m. Các vụ phóng thử dòng tên lửa này lần đầu tiên được công bố hồi tháng 2 năm nay.

ukraine he lo he thong phong khong freya danh chan ten lua dan dao hinh anh 1
Vụ đánh chặn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freya dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2027. Ảnh minh họa: Stock

Theo Fire Point, tên lửa sẽ được trang bị đầu dò hồng ngoại bán chủ động Image Infra-Red. Hệ thống dẫn đường này được phát triển với sự hợp tác của Diehl Defence - nhà sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T nổi tiếng của Đức.

Trong cấu hình dự kiến, Freya sẽ sử dụng các radar tầm xa như SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 hoặc Hensoldt TRML-4D để phát hiện mục tiêu.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp radar chiếu xạ và điều khiển hỏa lực Weibel GFTR-2100/48 hoặc Leonardo KRONOS Land. Tên lửa đánh chặn sẽ được phóng từ bệ phóng cơ động hạng nhẹ do Fire Point chế tạo. Trung tâm chỉ huy của tổ hợp phòng không này sử dụng hệ thống Kongsberg FDC tích hợp công nghệ mở và các mô-đun kết nối mạng Network Access Nodes.

Fire Point cho biết Freya dự kiến sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine thông qua giao thức Link-16 - tiêu chuẩn truyền dữ liệu chiến thuật của NATO. Việc tích hợp này cho phép sử dụng giao thức Asterix để kết nối radar và hệ thống truyền dữ liệu nhằm hiệu chỉnh đường bay của tên lửa đánh chặn trong quá trình tác chiến.

Trước đó, vào đầu tháng 4 năm nay, Fire Point từng công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng không nội địa với mục tiêu giảm chi phí đánh chặn một tên lửa đạn đạo xuống dưới 1 triệu USD.

Theo ông Shtilerman, vụ đánh chặn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freya dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2027.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Hạ viện Mỹ đủ chữ ký buộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

VOV.VN - Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

VOV.VN - Một kiến nghị tại Hạ viện Mỹ nhằm buộc tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đã đạt đủ số chữ ký cần thiết, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát.

Xung đột Nga-Ukraine: Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm khi cả hai đều đối mặt với những giới hạn ngày càng rõ rệt. Moscow chưa thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định dù duy trì áp lực tấn công liên tục, còn Kiev cũng chịu sức ép lớn về nhân lực và khả năng duy trì phòng thủ.

Bê bối tham nhũng tiếp tục là “hòn đá tảng” trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

UAV, bom lượn và tên lửa tầm xa tác động ra sao đến xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2026 không đơn thuần là sự tiếp diễn của cục diện trước đó. Các bên liên tục điều chỉnh chiến thuật và thay đổi vũ khí, khiến tình hình hiện nay khác đáng kể so với thời điểm cách đây một năm.

Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

