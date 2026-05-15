Ukraine hé lộ hệ thống phòng không Freya đánh chặn tên lửa đạn đạo

Theo ông Denys Shtilerman, đồng sáng lập Fire Point, nền tảng của dự án Freya là tên lửa đánh chặn FP-7.x do Ukraine phát triển. Loại tên lửa này được chế tạo từ vật liệu composite, có tốc độ công bố từ 1.500 - 2.000 m/giây.

Tên lửa FP-7.x dài 7,25 m, đường kính ngoài 1,15 m và đường kính thân 0,53 m. Các vụ phóng thử dòng tên lửa này lần đầu tiên được công bố hồi tháng 2 năm nay.

Vụ đánh chặn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freya dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2027. Ảnh minh họa: Stock

Theo Fire Point, tên lửa sẽ được trang bị đầu dò hồng ngoại bán chủ động Image Infra-Red. Hệ thống dẫn đường này được phát triển với sự hợp tác của Diehl Defence - nhà sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T nổi tiếng của Đức.

Trong cấu hình dự kiến, Freya sẽ sử dụng các radar tầm xa như SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 hoặc Hensoldt TRML-4D để phát hiện mục tiêu.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp radar chiếu xạ và điều khiển hỏa lực Weibel GFTR-2100/48 hoặc Leonardo KRONOS Land. Tên lửa đánh chặn sẽ được phóng từ bệ phóng cơ động hạng nhẹ do Fire Point chế tạo. Trung tâm chỉ huy của tổ hợp phòng không này sử dụng hệ thống Kongsberg FDC tích hợp công nghệ mở và các mô-đun kết nối mạng Network Access Nodes.

Fire Point cho biết Freya dự kiến sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine thông qua giao thức Link-16 - tiêu chuẩn truyền dữ liệu chiến thuật của NATO. Việc tích hợp này cho phép sử dụng giao thức Asterix để kết nối radar và hệ thống truyền dữ liệu nhằm hiệu chỉnh đường bay của tên lửa đánh chặn trong quá trình tác chiến.

Trước đó, vào đầu tháng 4 năm nay, Fire Point từng công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng không nội địa với mục tiêu giảm chi phí đánh chặn một tên lửa đạn đạo xuống dưới 1 triệu USD.

Theo ông Shtilerman, vụ đánh chặn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freya dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2027.