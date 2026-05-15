Ông Zelensky chỉ đạo quân đội Ukraine chuẩn bị đáp trả cuộc tập kích của Nga

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng hàng chục tên lửa cùng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) trong đêm nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác trên cả nước. Các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine, trong đó một tòa chung cư bị phá hủy một phần. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 56 tên lửa các loại trong cuộc tấn công đêm 13 rạng sáng 14/5, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng 675 UAV tấn công tự sát.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư tại Kiev sau cuộc tập kích ngày 14/5/2026. Ảnh: The Kyiv Independent

Phía Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc gây nhiễu thành công 29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 tên lửa Iskander hoặc S-400 cùng 652 UAV trước khi các khí tài này tiếp cận mục tiêu.

Tổng thống Zelensky dẫn báo cáo sơ bộ cho biết tên lửa Kh-101 đánh trúng tòa nhà ở Kiev được sản xuất trong quý II năm nay. Ông nhấn mạnh điều này cho thấy Nga vẫn có khả năng nhập khẩu linh kiện, tài nguyên và thiết bị cần thiết để sản xuất tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các bước đi nhằm tăng cường phản ứng chung. Các biện pháp trừng phạt phải gây tổn thất lớn hơn cho Nga”, ông Zelensky viết trên Telegram, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động mạnh tay hơn để ngăn Moscow lách lệnh cấm vận.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này đang đạt hiệu quả ngày càng cao trong việc đánh chặn UAV Shahed, song vẫn đối mặt tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa cho các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo ông Zelensky, trong tổng số 1.567 UAV và 56 tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine trong hai ngày 13 và 14/5, tỷ lệ đánh chặn UAV đạt 94%, trong khi tỷ lệ đánh chặn tên lửa chỉ ở mức 7%.

Ông Zelensky cho rằng Moscow đã tích trữ UAV và tên lửa trong thời gian dài rồi tính toán thời điểm tấn công nhằm tạo sức ép tối đa lên hệ thống phòng không Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã yêu cầu lực lượng phòng vệ và các cơ quan đặc nhiệm đề xuất các phương án đáp trả vụ tập kích của Nga, trong bối cảnh Kiev gần đây liên tục tăng cường năng lực tấn công tầm xa.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố cuộc tấn công là hành động “đáp trả quy mô lớn” sau các vụ mà Moscow gọi là “tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga”.