Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, quá trình phát triển loại vũ khí này kéo dài 17 tháng và được thiết kế dựa trên những yêu cầu thực tế của chiến tranh hiện đại. Ông Fedorov cho biết đây không phải bản sao của các mẫu vũ khí Liên Xô hay phương Tây, mà là một thiết kế hoàn toàn riêng do các kỹ sư Ukraine phát triển.

“Được trang bị đầu đạn nặng 250 kg, quả bom lượn có khả năng tấn công các công sự, sở chỉ huy và nhiều mục tiêu khác nằm sâu hàng chục km phía sau chiến tuyến đối phương sau khi được phóng đi”, ông Fedorov viết trên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết loại bom lượn này đã hoàn tất toàn bộ các cuộc thử nghiệm cần thiết và sẵn sàng được triển khai tại chiến trường. Thông cáo cũng cho biết các phi công hiện đang luyện tập các kịch bản tác chiến và loại vũ khí này nhiều khả năng sẽ sớm được đưa vào thực chiến.

Quả bom do một thành viên của Brave1 phát triển - nền tảng do chính phủ Ukraine thành lập nhằm kết nối các công ty đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.