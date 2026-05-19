  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

Thứ Ba, 09:37, 19/05/2026
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/5 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự phát triển và sản xuất.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, quá trình phát triển loại vũ khí này kéo dài 17 tháng và được thiết kế dựa trên những yêu cầu thực tế của chiến tranh hiện đại. Ông Fedorov cho biết đây không phải bản sao của các mẫu vũ khí Liên Xô hay phương Tây, mà là một thiết kế hoàn toàn riêng do các kỹ sư Ukraine phát triển.

 

“Được trang bị đầu đạn nặng 250 kg, quả bom lượn có khả năng tấn công các công sự, sở chỉ huy và nhiều mục tiêu khác nằm sâu hàng chục km phía sau chiến tuyến đối phương sau khi được phóng đi”, ông Fedorov viết trên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết loại bom lượn này đã hoàn tất toàn bộ các cuộc thử nghiệm cần thiết và sẵn sàng được triển khai tại chiến trường. Thông cáo cũng cho biết các phi công hiện đang luyện tập các kịch bản tác chiến và loại vũ khí này nhiều khả năng sẽ sớm được đưa vào thực chiến.

Quả bom do một thành viên của Brave1 phát triển - nền tảng do chính phủ Ukraine thành lập nhằm kết nối các công ty đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: bom lượn Ukraine bom Ukraine vũ khí Ukraine bom lượn dẫn đường sản xuất trong nước xung đột Ukraine Bộ Quốc phòng Ukraine
Cuộc chiến sinh tồn của binh sỹ Ukraine trong “vùng tiêu diệt” ở Donbass
Cuộc chiến sinh tồn của binh sỹ Ukraine trong “vùng tiêu diệt” ở Donbass

VOV.VN - Giữa các đợt tập kích liên tục ở Donbass, nhiều binh sĩ Ukraine phải sống nhiều tháng trong những hầm trú ẩn chật hẹp để giữ vững phòng tuyến. Trong “vùng tiêu diệt” đầy máy bay không người lái và bãi mìn, mỗi lần rời vị trí đều có thể là chuyến đi không trở lại.

Ukraine tập kích UAV quy mô lớn nhất vào Moscow trong hơn 1 năm qua
Ukraine tập kích UAV quy mô lớn nhất vào Moscow trong hơn 1 năm qua

VOV.VN - Theo giới chức địa phương ngày 17/5, Ukraine đã thực hiện đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất vào thủ đô Moscow trong hơn một năm qua, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga
Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/5 đã công bố video ghi lại các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có máy bay Be-200 và hệ thống phòng không, với tầm tác chiến lên tới gần 1.000 km.

