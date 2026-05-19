  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Zaporizhzhia

Thứ Ba, 07:08, 19/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 18/5 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, khu vực được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở miền Nam Ukraine.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm “Artan” tham chiến tại Stepnohirsk. Thị trấn này nằm cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 30 km về phía Nam, đồng thời án ngữ tuyến cao tốc E105 – trục giao thông Bắc - Nam chiến lược trong khu vực.

Binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị đặc nhiệm Artan của Lực lượng Viễn chinh Ukraine (HUR) trong các hoạt động chiến đấu gần thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: HUR

Các hình ảnh định vị địa lý cho thấy xe bọc thép Ukraine xuất hiện tại một nút giao trên tuyến E105 trước khi tiến vào trung tâm Stepnohirsk. Theo bản đồ chiến sự của nhóm theo dõi DeepState, những khu vực này trước đó được cho là nằm dưới sự kiểm soát chắc chắn của Nga.

Trong thông báo đăng trên Telegram, đơn vị Artan cho biết chiến dịch được triển khai phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lân cận nhằm “đánh bật lực lượng chiếm đóng Nga khỏi thị trấn và ổn định tình hình”.

“Sau các trận chiến trong điều kiện đô thị phức tạp, lực lượng Nga đã bị đẩy khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố, nhiều địa điểm trọng yếu ở Stepnohirsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine”, tuyên bố nêu rõ.

Tuy nhiên, theo ông Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, quân Nga trên thực tế chưa từng kiểm soát hoàn toàn Stepnohirsk mà chủ yếu sử dụng các nhóm xâm nhập nhỏ từ thị trấn Kamianske, cách đó khoảng 5 km về phía Nam.

Ông Voloshyn cho biết Nga đang tìm cách chiếm Stepnohirsk nhằm mở đường tiến gần hơn tới thành phố Zaporizhzhia – thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Giới phân tích quân sự nhận định việc Ukraine duy trì quyền kiểm soát Stepnohirsk và tuyến E105 có thể làm phức tạp đáng kể các nỗ lực tiến công của Nga ở khu vực phía Nam. Trước đó, quân đội Nga được cho là đang mở rộng hoạt động dọc bờ Đông sông Dnipro hướng về thị trấn Prymorske nhằm đưa thành phố Zaporizhzhia vào tầm pháo kích.

Đoạn phim chiến đấu do Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) công bố cho thấy binh lính thuộc đơn vị đặc nhiệm Artan giao tranh với lực lượng Nga tại Stepnohirsk, tỉnh Zaporizhzhia. (HURTelegram)

Ông Pasi Paroinen, chuyên gia của tổ chức phân tích nguồn mở Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, nhận định các cuộc phản công của Ukraine quanh Stepnohirsk đang diễn ra khá đồng bộ và có khả năng giúp Kiev ổn định mặt trận trong thời gian tới.

Theo chỉ huy đơn vị Artan, ông Viktor Torkotiuk, chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của trinh sát đường không và hỏa lực chính xác cao.

“Mỗi ngôi nhà đều được kiểm tra để phát hiện các mối đe dọa và tàn quân đối phương. Chúng tôi không loại trừ khả năng Nga sẽ tiếp tục tìm cách quay trở lại thị trấn, nhưng đã sẵn sàng cho tình huống đó”, ông nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Voloshyn cho biết ông chưa thể bình luận thêm về tuyên bố của HUR do đây là thông tin được công bố bởi một nhánh khác trong quân đội Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Giang Bùi/VOV.VN
Cuộc chiến sinh tồn của binh sỹ Ukraine trong "vùng tiêu diệt" ở Donbass

VOV.VN - Giữa các đợt tập kích liên tục ở Donbass, nhiều binh sĩ Ukraine phải sống nhiều tháng trong những hầm trú ẩn chật hẹp để giữ vững phòng tuyến. Trong “vùng tiêu diệt” đầy máy bay không người lái và bãi mìn, mỗi lần rời vị trí đều có thể là chuyến đi không trở lại.

Ukraine tập kích UAV quy mô lớn nhất vào Moscow trong hơn 1 năm qua

VOV.VN - Theo giới chức địa phương ngày 17/5, Ukraine đã thực hiện đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất vào thủ đô Moscow trong hơn một năm qua, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/5 đã công bố video ghi lại các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có máy bay Be-200 và hệ thống phòng không, với tầm tác chiến lên tới gần 1.000 km.

Nga và Ukraine triệt hạ cơ sở sản xuất UAV của nhau, diệt drone từ "trứng nước"

VOV.VN - Trong cuộc xung đột vũ trang ác liệt giữa Nga và Ukraine, hai bên tham chiến đã chuyển từ chỗ chỉ triển khai hệ thống phòng chống UAV thụ động sang chủ động tìm diệt các cơ sở sản xuất UAV của đối phương, nhằm ngăn ngừa UAV ngay từ đầu.

36 quốc gia đồng ý thành lập Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/05, 36 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, đã chính thức tham gia ký kết thỏa thuận thành lập một Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine. 

