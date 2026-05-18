Ukraine tập kích UAV quy mô lớn nhất vào Moscow trong hơn 1 năm qua

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả các đợt tập kích dữ dội của Nga nhằm vào Kiev - được mô tả là một trong những cuộc không kích bằng tên lửa và UAV lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hơn 4 năm trước.

Xác nhận chiến dịch mới nhất, ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội X đoạn video cho thấy một máy bay không người lái đang bay trên bầu trời, các cột khói đen bốc cao cùng lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy.

“Những phản ứng của chúng tôi đối với việc Nga kéo dài xung đột và tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi đang gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng họ phải chấm dứt cuộc chiến này”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Các toà nhà bị hư hại sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu qua video buổi tối cùng ngày, ông Zelensky tiếp tục khẳng định các hoạt động quân sự gia tăng của Ukraine đang tạo ra “sự thay đổi rõ rệt trong cán cân tác chiến trên chiến tuyến”. Ông cho biết Ukraine giờ đây đã có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn 500 km bên trong lãnh thổ Nga, bất chấp mạng lưới phòng không dày đặc bảo vệ khu vực Moscow.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết một cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất vũ khí chính xác cao ở ngoại ô Moscow. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng nhắm vào một trung tâm chỉ huy giám sát hoạt động máy bay không người lái tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 1.000 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga chỉ trong vòng 24 giờ tính đến trưa cùng ngày.

Những tuần gần đây, Ukraine liên tục gia tăng các đợt tập kích bằng UAV nhằm vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, với mục tiêu nhắm tới các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và hệ thống đường ống dẫn dầu nhằm làm suy yếu hạ tầng năng lượng và hậu cần của Moscow.

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 81 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô kể từ nửa đêm, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Moscow trong hơn một năm qua.

Ngoài 4 người được xác nhận thiệt mạng, ông Sobyanin cho biết còn có 12 người bị thương, phần lớn tại khu vực gần lối vào nhà máy lọc dầu Moscow. Ba ngôi nhà cũng bị hư hại trong vụ tấn công, dù hoạt động của nhà máy lọc dầu không bị ảnh hưởng. Nhiều tòa nhà chung cư cao tầng cùng một số cơ sở hạ tầng khác đã bị hư hại sau các vụ tấn công.

Tại sân bay Sheremetyevo - sân bay lớn nhất nước Nga, giới chức xác nhận mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực sân bay nhưng không gây thiệt hại đáng kể.