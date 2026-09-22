Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngay từ khi xung đột bắt đầu và đã đưa ra hàng chục đề xuất ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự, bảo đảm an ninh và ngăn nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột mới trong tương lai.

“Hiện nay, chúng tôi đang đối thoại với Tổng thống Trump và phía Mỹ. Một số ý tưởng nhằm đưa hòa bình đến gần hơn cũng đang được thảo luận, bắt đầu từ những bước đi mạnh mẽ để giảm leo thang”, ông Zelensky nói.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moscow sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 18/6/2026. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga cần ngừng tấn công hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Theo ông, nếu điều này được thực hiện, Kiev cũng sẽ có những bước đi giảm leo thang tương ứng.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận các giải pháp cụ thể với các đối tác nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Đề cập đến diễn biến của cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky cho rằng với sự phát triển của công nghệ quân sự, hậu quả của giao tranh sẽ không chỉ giới hạn ở quốc gia bị tấn công.

“Không thể còn tình trạng chỉ có quốc gia bị tấn công phải chịu tổn thất. Bản chất của xung đột hiện nay đã thay đổi, bên tiến hành tấn công cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Công nghệ khiến điều đó trở thành hiện thực”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc xung đột đã gây ra những hậu quả sâu rộng ngay từ năm đầu tiên, từ tổn thất về người, sự tàn phá tại các thành phố và làng mạc đến những vấn đề liên quan an ninh lương thực và năng lượng.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự, trong đó có máy bay không người lái và năng lực tấn công tầm xa.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc xung đột cần phải chấm dứt, bởi mỗi tuần chiến sự kéo dài lại phát sinh thêm nhiều vấn đề và hệ lụy.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến thiệt hại đối với ngành lọc dầu của Nga sau các cuộc tập kích của Ukraine. Ông Trump cho rằng Nga đã “mất kiểm soát ngành dầu diesel” sau khi nhiều nhà máy lọc dầu nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine.