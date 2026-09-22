English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga

Thứ Ba, 05:35, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Zelensky cho biết Ukraine có thể ngừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga nếu Moscow thực hiện các bước giảm leo thang tương ứng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngay từ khi xung đột bắt đầu và đã đưa ra hàng chục đề xuất ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự, bảo đảm an ninh và ngăn nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột mới trong tương lai.

“Hiện nay, chúng tôi đang đối thoại với Tổng thống Trump và phía Mỹ. Một số ý tưởng nhằm đưa hòa bình đến gần hơn cũng đang được thảo luận, bắt đầu từ những bước đi mạnh mẽ để giảm leo thang”, ông Zelensky nói.

ukraine dua ra dieu kien dung tap kich cac nha may loc dau nga hinh anh 1
Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moscow sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 18/6/2026. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga cần ngừng tấn công hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Theo ông, nếu điều này được thực hiện, Kiev cũng sẽ có những bước đi giảm leo thang tương ứng.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận các giải pháp cụ thể với các đối tác nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Đề cập đến diễn biến của cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky cho rằng với sự phát triển của công nghệ quân sự, hậu quả của giao tranh sẽ không chỉ giới hạn ở quốc gia bị tấn công.

“Không thể còn tình trạng chỉ có quốc gia bị tấn công phải chịu tổn thất. Bản chất của xung đột hiện nay đã thay đổi, bên tiến hành tấn công cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Công nghệ khiến điều đó trở thành hiện thực”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc xung đột đã gây ra những hậu quả sâu rộng ngay từ năm đầu tiên, từ tổn thất về người, sự tàn phá tại các thành phố và làng mạc đến những vấn đề liên quan an ninh lương thực và năng lượng.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự, trong đó có máy bay không người lái và năng lực tấn công tầm xa.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc xung đột cần phải chấm dứt, bởi mỗi tuần chiến sự kéo dài lại phát sinh thêm nhiều vấn đề và hệ lụy.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến thiệt hại đối với ngành lọc dầu của Nga sau các cuộc tập kích của Ukraine. Ông Trump cho rằng Nga đã “mất kiểm soát ngành dầu diesel” sau khi nhiều nhà máy lọc dầu nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga
Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

VOV.VN - Quan chức Kremlin cho biết, hàng triệu người dân vẫn đi bỏ phiếu bất chấp hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được phóng vào lãnh thổ Nga.

Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

VOV.VN - Quan chức Kremlin cho biết, hàng triệu người dân vẫn đi bỏ phiếu bất chấp hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được phóng vào lãnh thổ Nga.

Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga
Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga

VOV.VN - Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga. Phòng không Nga đánh chặn 338 máy bay không người lái áp sát Moscow. Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu.

Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga

Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga

VOV.VN - Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga. Phòng không Nga đánh chặn 338 máy bay không người lái áp sát Moscow. Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu.

Thời sự quốc tế tối 21/9: Hungary - Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới
Thời sự quốc tế tối 21/9: Hungary - Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới

VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thời sự quốc tế tối 21/9: Hungary - Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới

Thời sự quốc tế tối 21/9: Hungary - Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới

VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ