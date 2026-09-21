Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Ukraine đã thất bại trong nỗ lực mà ông gọi là phá hoại cuộc bầu cử hạ viện Nga thông qua những cuộc tập kích quy mô lớn diễn ra trong thời gian bỏ phiếu.

Cử tri Nga bỏ phiếu. Ảnh: Sputnik.

Những bình luận này được đưa ra sau khi thủ đô Moscow và vùng ngoại ô hứng chịu một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào đêm 19/9 rạng sáng 20/9. Cuộc tấn công đã khiến hai dân thường ở vùng ngoại ô Moscow thiệt mạng, đồng thời gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng dân sự. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết cuộc tập kích “chưa từng có tiền lệ” này có sự tham gia của hơn 1.600 UAV tấn công từ mọi hướng.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày đã kết thúc vào tối 20/9; kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” (đang dẫn trước xa so với các đối thủ và duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, tính đến ngày 21/9, với hơn 95% biên bản kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu đã được xử lý, đảng “Nước Nga Thống nhất” giành được 57,82% số phiếu bầu theo danh sách đảng; theo sau là Đảng Cộng sản với 13,8%, đảng LDPR với 8,99% và đảng “Tân dân” với 7,96%, trong khi đảng “Nước Nga Công bằng” (đạt tỷ lệ phiếu bầu nhỉnh hơn mức ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế theo danh sách đảng.

Có khoảng 113 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, bao gồm hơn 1,8 triệu người đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng đạt hơn 59%.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/9, ông Peskov đã đề cập các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cả Moscow và các khu vực tiền tuyến trong thời gian diễn ra bầu cử. Ông Peskov gọi đó là “hành động nhằm gây rối loạn cuộc bầu cử này”, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực đó “không mang lại kết quả gì”.

Ông Rodion Miroshnik, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết 74 tòa nhà đặt trụ sở ủy ban bầu cử đã bị hư hại hoặc phá hủy tại mười khu vực của Nga trong thời gian diễn ra bỏ phiếu.

Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Valentina Matviyenko, khẳng định kết quả bầu cử đã chứng minh sự kiên cường của nước Nga trước áp lực từ phương Tây. Bà nói: “Phương Tây lại một lần nữa thất bại: Kết quả bỏ phiếu đã khẳng định rằng ý đồ gây ra thất bại chiến lược cho chúng ta bằng cách chia rẽ nội bộ và làm phân hóa xã hội là hoàn toàn vô vọng”.

Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu VOV.VN - Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), Đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX, với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng.

Bà Matviyenko nói thêm rằng “kết quả quan trọng và không thể chối cãi” của cuộc bầu cử chính là “tinh thần tự trọng cao độ” mà xã hội Nga đã thể hiện.

Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev gọi cuộc bỏ phiếu là một “kết quả thực chất” nhưng cũng cho rằng nó đánh dấu “sự khởi đầu của khối lượng công việc đồ sộ”.

“Sau khi nhận được sự ủy thác như vậy từ cử tri, giờ đây chúng tôi phải bắt tay vào thực hiện chương trình quốc gia. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đảng của chúng tôi... sẽ vượt qua thử thách...”.

Trong khi đó, Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng Nga về cuộc bầu cử, tuyên bố rằng Bắc Kinh “kiên quyết ủng hộ sự lựa chọn độc lập của người dân Nga” và sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Moscow để triển khai các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như đưa quan hệ song phương “lên tầm cao mới”.