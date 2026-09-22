Nóng thế giới hôm nay 22/9: Ukraine dùng tên lửa Flamingo tập kích Moscow

Ukraine lần đầu triển khai bộ đôi Flamingo - Pelican tấn công Moscow. Ngày 20/9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và tên lửa đạn đạo FP-7 Pelican do nước này phát triển tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào Moscow và khu vực lân cận. Đây là lần đầu tiên Kiev triển khai tên lửa đạn đạo Pelican trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào một nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng hậu cần tại Moscow. Theo ông Zelensky, cuộc tấn công gây thiệt hại cho một cơ sở thuộc ngành dầu khí và một khu vực logistics.

Việc Ukraine đưa FP-5 và FP-7 vào danh sách vũ khí được sử dụng trong cùng một chiến dịch cho thấy nước này đang tiếp tục phát triển và đưa vào thử nghiệm thực tế các hệ thống tên lửa nội địa. Hai mẫu tên lửa có thiết kế và thông số được công bố khác nhau, trong khi một mẫu khác là FP-9 vẫn đang trong quá trình phát triển.

Tên lửa Flamingo. Ảnh: Fire Point

Nga tuyên bố đánh chặn toàn bộ tên lửa Flamingo của Ukraine nhằm vào Moscow. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ tên lửa Flamingo do Ukraine phóng đến các mục tiêu tại Moskva.

Hãng TASS (Nga) ngày 20/9 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết: “Nga đã đánh chặn tất cả tên lửa Flamingo do Ukraine phóng đi khi chúng tiếp cận cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Moscow”.

Hungary, Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới. Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Biên bản ghi nhớ được ký tại Diễn đàn Kinh tế Carpathian, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Carpathian Eight (C8), diễn ra từ ngày 18-20/9/2026 tại miền Tây Ukraine.

Theo Naftogaz, biên bản ghi nhớ đề ra việc hai bên cùng xây dựng phương án và đánh giá khả năng triển khai các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ phục vụ thị trường Ukraine. Địa điểm dự kiến nằm trên lãnh thổ Hungary, gần biên giới hai nước, nhằm tận dụng hạ tầng của phía Hungary, đồng thời rút ngắn khoảng cách vận chuyển tới thị trường Ukraine.

Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), Đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX, với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng.

Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm: Nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu; đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 9,26%, Những Người Mới 8,06% và Nước Nga Công bằng 5,22%. Năm đảng còn lại hiện đều ở dưới ngưỡng 5%, gồm Đảng Người hưu trí vì Công bằng Xã hội với 2,13%; Đảng Sinh thái Nga “Xanh” 0,98%; Những người Cộng sản Nga 0,89%; Tổ quốc 0,64% và Đảng Dân chủ Trực tiếp 0,32%.

Kết quả Bầu cử Duma quốc gia Nga sẽ tiếp tục được cập nhật. Ảnh: TASS

Kinh tế Iran suy giảm hơn 10% vì chiến tranh. Trung tâm Thống kê Iran ngày 20/9 công bố báo cáo xác nhận tăng trưởng GDP của nước này đã bị co hẹp hơn 10% vì xung đột vũ trang với Mỹ và Israel.

Cụ thể, Trung tâm Thống kê Iran cho biết trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6/2026, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên. Theo lịch Ba Tư mà Iran đang áp dụng, giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6, được tính là quý thứ nhất của năm.

Iran thông tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc. Quân đội Iran ngày 20/9 tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ, đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực, trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, Tehran không đề cập cụ thể nước nào đã cho phép Mỹ tiến hành tấn công Iran. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu, cũng không được nhắc đến.

Pháp tuyên bố sẽ đáp trả việc Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ ở Tehran. Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin chính quyền nước này đã đóng cửa trung tâm tiếng Pháp theo lệnh của tòa án từ văn phòng công tố Tehran. Theo cáo buộc từ các nhà chức trách Iran, trung tâm này hoạt động không có giấy phép phù hợp, vi phạm các công ước ngoại giao, lợi dụng danh nghĩa dạy ngôn ngữ để thực hiện các dự án chống lại văn hóa Hồi giáo - Iran, đồng thời tìm kiếm, thiết lập mạng lưới trong giới tinh hoa và tạo điều kiện cho họ xuất cảnh khỏi Iran.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng. Lãnh tụ Triều Tiên đưa ra những phát biểu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyến thị sát một số doanh nghiệp quốc phòng từ 16-18/9, cùng với các quan chức cấp cao và người em gái có tầm ảnh hưởng là bà Kim Yo Jong.

Các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông đến thăm những cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các hệ thống pháo, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) cỡ nòng 600 mm quy mô lớn. Được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên gọi KN-25, hệ thống này có hình dáng tương tự như HIMARS của Mỹ nhưng đã phát triển vượt xa một hệ thống MLRS thông thường, thực tế hoạt động như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

AfD thắng lớn tại bầu cử bang, Thủ tướng Đức Friedrich Merz chịu thêm sức ép. Ngày 20/9, Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành thắng lợi lớn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania. Trong khi đó, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của đương kim Thủ tướng Friedrich Merz hứng chịu thất bại nặng nề khi chỉ vừa đủ phiếu để vào Nghị viện bang.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do Đài truyền hình ARD công bố tối ngày 20/9, Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã giành khoảng 37% số phiếu tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, miền Đông Bắc nước Đức, vượt qua đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với chỉ 35,5%.Trái lại, đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được 5,5% - vừa suýt soát ngưỡng tối thiểu để có ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất của CDU tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một “thảm họa”. Ảnh: Reuters

Mỹ - Trung Quốc đàm phán cơ chế an toàn AI trước thượng đỉnh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kết thúc cuộc đàm phán tại New York ngày 20/9. Phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét tại cuộc gặp thượng đỉnh trong tuần này.

Ông Bessent cho biết hai bên đã thảo luận về việc thiết lập một kênh đối thoại mới giữa Mỹ và Trung Quốc về AI, tập trung vào những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Theo đề xuất của Mỹ, cơ chế thông báo sẽ hướng tới các mục tiêu và mối đe dọa chung, đồng thời bao quát những sự cố liên quan đến AI có thể đạt đến mức độ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.