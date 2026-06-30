Việt Nam - UAE thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993 đến nay, quan hệ Việt Nam - UAE được vun đắp, củng cố trên cơ sở tình hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hợp tác song phương không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chào đón Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, những nội dung được hai Bên thống nhất tại hội đàm lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng hai nước.

Đồng thời khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi tiến vào phòng hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính phủ, hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - UAE thời gian qua đã có những tiến triển tích cực, phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Trong các dịp gặp gỡ, tiếp xúc thời gian qua, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng, sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tích cực ủng hộ lẫn nhau đối với các sự kiện lớn do mỗi bên tổ chức.

Toàn cảnh hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan của UAE dành cho Văn phòng đại diện của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại UAE; mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng UAE sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Văn phòng hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - UAE trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng khẳng định, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước còn nhiều tiềm năng, nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương sớm có bước phát triển mới, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, gồm: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nghiên cứu thiết lập các cơ chế Đối thoại, Tham vấn; thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y, hậu cần; an ninh phi truyền thông; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan, cán bộ Bộ Quốc phòng UAE tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế và học viên quân sự của UAE sang học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi phát biểu tại hội đàm.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026; mong muốn Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi quan tâm, thúc đẩy nội dung này.

Về phía mình, thay mặt Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao UAE, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên mở ra cánh cửa rộng mở cho hợp tác quốc phòng Việt Nam - UAE trong thời gian tới.

Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - UAE. Thời gian qua, hợp tác giữa hai nước có nhiều bước nhảy vọt, đạt nhiều kết quả tích cực; khẳng định hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp, thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất, nghiên cứu mở ra các nội dung hợp tác mới trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, góp phần vào tổng thể quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - UAE, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng.