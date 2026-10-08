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Từ nguồn tin của cựu chiến binh, tìm thấy một hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk

Thứ Năm, 11:01, 08/10/2026
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VOV.VN - Manh mối do cựu chiến binh 73 tuổi cung cấp đã giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến sau hơn 50 năm. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 40 được Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chiều 7/10, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây phối hợp với Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

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Quốc kỳ được trang trọng phủ lên quách hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn thông tin quan trọng để xác định vị trí phần mộ liệt sĩ là từ cựu chiến binh Lê Ngọc Hòa, 73 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam. Ông Hòa từng là người trực tiếp được đơn vị giao chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến sau một trận đánh vào căn cứ Hòn Đình của địch năm 1974.

Theo lời kể của ông Hòa, liệt sĩ Trương Văn Tiến là Mũi phó, Đại đội Đặc công 201, Tỉnh đội Phú Yên. Khi liệt sĩ Trương Văn Tiến hy sinh, ông Hòa được đơn vị giao đưa liệt sĩ về chôn cất tại Vùng 6, xã An Nghiệp.

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Cựu chiến binh Lê Ngọc Hoà, 73 tuổi cung cấp manh mối quan trọng để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, địa hình đã nhiều lần thay đổi, dấu tích phần mộ không còn. Trong hoàn cảnh đó, ký ức của cựu chiến binh Lê Ngọc Hoà, người từng trực tiếp chôn cất liệt sĩ trở thành manh mối đặc biệt quý giá.

Từ thông tin do ông Hòa cung cấp, Ban CHQS xã Tuy An Tây và Đội K51 nhiều lần khảo sát thực địa, đối chiếu với các nhân chứng và dấu tích địa hình để khoanh vùng vị trí tìm kiếm. Sau quá trình đào tìm, đến chiều tối 7/10, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương cốt cùng nhiều di vật ở độ sâu hơn 1m.

Đối chiếu thông tin nhân chứng với các di vật được phát hiện, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến và tổ chức quy tập theo quy định.

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Tổ chức đào sâu để tìm kiếm khi có các dấu tích cụ thể.

Hài cốt liệt sĩ hiện được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 40, trong đó có 6 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phía sau mỗi phần mộ được tìm thấy là một hành trình lần theo những dấu vết tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa. Trong hành trình ấy, những thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là những câu chuyện được lưu giữ trong ký ức, mà còn là những dữ liệu quý giá giúp lực lượng tìm kiếm thu hẹp địa bàn, đối chiếu dấu tích và xác định vị trí phần mộ liệt sĩ.

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Khánh Hòa tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ trên đảo Hòn Thị

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ khánh chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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