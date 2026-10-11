Singapore và Brunei diễu binh chung kỷ niệm 50 năm hợp tác quốc phòng

Lễ diễu binh có sự tham dự của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, cùng nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội ngũ quân nhân hai nước tại Lễ diễu binh chung kỷ niệm 50 năm hợp tác quốc phòng. Nguồn: Bộ Quốc phòng Singapore

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, lễ diễu binh quy tụ hơn 250 quân nhân cùng nhiều khí tài quân sự thuộc lực lượng lục quân, hải quân và không quân của hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo cấp cao hai nước đã duyệt đội ngũ quân nhân, chứng kiến các hoạt động diễu hành theo đội hình.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn đội hình trên không với sự tham gia của 5 trực thăng quân sự, gồm 2 trực thăng vận tải H225M của Không quân Singapore và 3 trực thăng S-70i Black Hawk của Không quân Hoàng gia Brunei. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết nhiều quân nhân tham gia lễ diễu binh đã cùng thực hiện các cuộc diễn tập song phương trước đó, qua đó củng cố sự gắn kết, nâng cao khả năng phối hợp và góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định, trải qua 5 thập kỷ, hợp tác quốc phòng Singapore và Brunei ngày càng được củng cố trên nền tảng sự tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị gắn bó giữa các thế hệ quân nhân hai nước. Singapore mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển bền chặt trong những năm tới.

Sau lễ diễu binh, Thủ tướng Singapore và Quốc vương Brunei đã cùng dự lễ khai trương khu trưng bày kỷ niệm, giới thiệu lịch sử và những dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trên nền tảng 50 năm tin cậy và hợp tác chặt chẽ, Singapore và Brunei cam kết mở rộng lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu, huấn luyện chung, tạo điều kiện củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ quân nhân hai nước.