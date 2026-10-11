English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Singapore và Brunei diễu binh chung kỷ niệm 50 năm hợp tác quốc phòng

Chủ Nhật, 12:01, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/10, Singapore và Brunei tổ chức lễ diễu binh chung tại căn cứ Hải quân Muara của Brunei, với sự tham gia của hàng trăm quân nhân cùng nhiều phương tiện, khí tài quân sự, đánh dấu 50 năm hợp tác quốc phòng song phương.

 

Lễ diễu binh có sự tham dự của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, cùng nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước.

singapore va brunei dieu binh chung ky niem 50 nam hop tac quoc phong hinh anh 1
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội ngũ quân nhân hai nước tại Lễ diễu binh chung kỷ niệm 50 năm hợp tác quốc phòng. Nguồn: Bộ Quốc phòng Singapore

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, lễ diễu binh quy tụ hơn 250 quân nhân cùng nhiều khí tài quân sự thuộc lực lượng lục quân, hải quân và không quân của hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo cấp cao hai nước đã duyệt đội ngũ quân nhân, chứng kiến các hoạt động diễu hành theo đội hình.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn đội hình trên không với sự tham gia của 5 trực thăng quân sự, gồm 2 trực thăng vận tải H225M của Không quân Singapore và 3 trực thăng S-70i Black Hawk của Không quân Hoàng gia Brunei. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết nhiều quân nhân tham gia lễ diễu binh đã cùng thực hiện các cuộc diễn tập song phương trước đó, qua đó củng cố sự gắn kết, nâng cao khả năng phối hợp và góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định, trải qua 5 thập kỷ, hợp tác quốc phòng Singapore và Brunei ngày càng được củng cố trên nền tảng sự tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị gắn bó giữa các thế hệ quân nhân hai nước. Singapore mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển bền chặt trong những năm tới.

Sau lễ diễu binh, Thủ tướng Singapore và Quốc vương Brunei đã cùng dự lễ khai trương khu trưng bày kỷ niệm, giới thiệu lịch sử và những dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trên nền tảng 50 năm tin cậy và hợp tác chặt chẽ, Singapore và Brunei cam kết mở rộng lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu, huấn luyện chung, tạo điều kiện củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ quân nhân hai nước.

ngoai-truong-singapore-vivian-balakrishnan-trai-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-chau-a-cua-vien-milken-hom-7_10_2026.-anh_-vien-milken.jpg

Singapore cảnh báo AI có thể trở thành “quả bom” mới

VOV.VN - Từ nguy cơ mất kiểm soát, bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học đến nỗi lo bong bóng tài chính, mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI) đang được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. Đây là nội dung được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á diễn ra hôm 7/10 tại Singapore.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore bước vào cuộc đua năng lượng nhiệt hạch
Singapore bước vào cuộc đua năng lượng nhiệt hạch

VOV.VN - Singapore đang đẩy mạnh nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch, tìm kiếm cơ hội tham gia ngành công nghiệp được kỳ vọng tạo bước đột phá cho nguồn điện tương lai.

Singapore bước vào cuộc đua năng lượng nhiệt hạch

Singapore bước vào cuộc đua năng lượng nhiệt hạch

VOV.VN - Singapore đang đẩy mạnh nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch, tìm kiếm cơ hội tham gia ngành công nghiệp được kỳ vọng tạo bước đột phá cho nguồn điện tương lai.

Tàu tuần tra Sentinel - sát thủ chống drone mới của Hải quân Singapore
Tàu tuần tra Sentinel - sát thủ chống drone mới của Hải quân Singapore

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Singapore (RSN) mới đây đã chính thức hạ thủy tàu tuần tra khơi xa (OPV) lớp Sentinel đầu tiên tại Berne, Đức. Đây là chiếc đầu tiên trong hạm đội 4 tàu OPV lớp Sentinel dự kiến sẽ thay thế lực lượng tàu an ninh và ứng phó hàng hải (MSRV) hiện tại.

Tàu tuần tra Sentinel - sát thủ chống drone mới của Hải quân Singapore

Tàu tuần tra Sentinel - sát thủ chống drone mới của Hải quân Singapore

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Singapore (RSN) mới đây đã chính thức hạ thủy tàu tuần tra khơi xa (OPV) lớp Sentinel đầu tiên tại Berne, Đức. Đây là chiếc đầu tiên trong hạm đội 4 tàu OPV lớp Sentinel dự kiến sẽ thay thế lực lượng tàu an ninh và ứng phó hàng hải (MSRV) hiện tại.

Singapore đào tạo kỹ năng AI cho lao động phổ thông
Singapore đào tạo kỹ năng AI cho lao động phổ thông

VOV.VN - Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương, những nhóm lao động không nhất thiết có nền tảng công nghệ nhưng có thể sử dụng AI để hỗ trợ công việc và kinh doanh.

Singapore đào tạo kỹ năng AI cho lao động phổ thông

Singapore đào tạo kỹ năng AI cho lao động phổ thông

VOV.VN - Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương, những nhóm lao động không nhất thiết có nền tảng công nghệ nhưng có thể sử dụng AI để hỗ trợ công việc và kinh doanh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ