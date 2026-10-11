Malaysia tăng ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Trọng tâm của Malaysia là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh hiện đại hóa khí tài quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.

Lực lượng vũ trang Malaysia trình diễn đội hình và khí tài quân sự tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Lực lượng Vũ trang Malaysia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Malaysia

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Malaysia, ngân sách năm 2027 gồm 14,52 tỷ ringgit (khoảng 3,55 tỷ USD) dành cho chi thường xuyên và 7,59 tỷ ringgit (khoảng 1,86 tỷ USD) cho đầu tư phát triển.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Malaysia xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: nâng cao năng lực quốc phòng; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng; bảo đảm đời sống, phúc lợi cho quân nhân và gia đình; thực hiện chế độ chính sách với cựu quân nhân; và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tinh thần yêu nước.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Malaysia phân bổ 5,35 tỷ ringgit (khoảng 1,31 tỷ USD) để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho ba quân chủng. Động thái tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang triển khai nhiều chương trình mua sắm, hiện đại hóa khí tài quân sự.

Trong tháng 6/2026, Malaysia ký hợp đồng mua 18 hệ thống pháo tự hành Caesar của Pháp, kèm theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ và lắp ráp trong nước. Không quân Hoàng gia Malaysia cũng công bố kế hoạch mua bổ sung 3 máy bay không người lái Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó, tháng 7/2026, Bộ Quốc phòng Malaysia ký thư chấp thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không của tập đoàn MBDA (Pháp), nhằm trang bị cho các tàu chiến của lực lượng hải quân.

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Malaysia phân bổ 65,03 triệu ringgit (gần 16 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời dành 30 triệu ringgit (khoảng 7,35 triệu USD) để tổ chức Triển lãm Hàng hải và Hàng không Quốc tế Langkawi năm 2027.

Bộ Quốc phòng Malaysia khẳng định sẽ quản lý và sử dụng ngân sách một cách minh bạch, thận trọng và hiệu quả nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng tác chiến, tăng cường năng lực quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.