Australia: Ô tô điện bán chạy kể từ khi xuất hiện khủng hoảng nhiên liệu

Kết quả cuộc điều tra do Great Aussie Debate vừa công bố cho thấy, nếu như trong tháng 2/2026, thời điểm chưa bùng phát cuộc xung đột ở Trung Đông, số người dân Australia lựa chọn mua xe ô tô điện cho lần mua xe sắp tới là 14.3% thì trong tháng 3/2026-khi giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, con số này đã tăng gần gấp đôi, lên đến 34%.

Số liệu này đồng nhất với báo cáo về việc bán xe ô tô điện trong tháng 3 vừa qua. Phòng Thương mại công nghiệp ô tô của Australia cho biết, trong tháng 3/2026, số lượng xe ô tô chạy bằng pin và điện bán ra tăng 14.6%, trong đó riêng xe ô tô điện tăng 7.5%.

Hiệp hội bán lẻ xe ô tô của Australia cho biết, số lượng xe ô tô điện cũ được bán ra tại nước này trong tháng 3/2026 lên đến 7557 xe so với 3167 xe trong tháng 2/2026.

Trái ngược với thực trạng số lượng xe ô tô điện bán ra gia tăng thì số lượng xe ô tô sử dụng xăng bán ra lại giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời doanh số bán xe ô tô sử dụng dầu diesel cũng giảm 10,1%.

Ông Rohan Martin, Giám đốc điều hành Hiệp hội cho thuê ô tô của Australia khẳng định, các số liệu này cho thấy thực tế là cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang khơi dậy sự quan tâm chưa từng có của người dân nước này đối với xe ô tô diện, cả xe mới và xe đã qua sử dụng. Và với nhiều người dân Australia, cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã tạo ra cú hích, đưa người tiêu dùng từ quan tâm chuyển sang quyết định mua xe điện.