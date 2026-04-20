中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia: Ô tô điện bán chạy kể từ khi xuất hiện khủng hoảng nhiên liệu

Thứ Hai, 20:04, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Trung Đông khiến cho nhiên liệu tăng giá đang đẩy nhanh việc chuyển đổi từ ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện. Điều này được thể hiện rõ qua số lượng ô tô điện bán ra tăng vọt trong tháng qua.

Kết quả cuộc điều tra do Great Aussie Debate vừa công bố cho thấy, nếu như trong tháng 2/2026, thời điểm chưa bùng phát cuộc xung đột ở Trung Đông, số người dân Australia lựa chọn mua xe ô tô điện cho lần mua xe sắp tới là 14.3% thì trong tháng 3/2026-khi giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, con số này đã tăng gần gấp đôi, lên đến 34%.

Số liệu này đồng nhất với báo cáo về việc bán xe ô tô điện trong tháng 3 vừa qua. Phòng Thương mại công nghiệp ô tô của Australia cho biết, trong tháng 3/2026, số lượng xe ô tô chạy bằng pin và điện bán ra tăng 14.6%, trong đó riêng xe ô tô điện tăng 7.5%.

Khủng hoảng nhiên liệu đã tạo ra cú hích, đưa người tiêu dùng từ quan tâm chuyển sang quyết định mua xe điện. Ảnh: billionmotors.ae

Hiệp hội bán lẻ xe ô tô của Australia cho biết, số lượng xe ô tô điện cũ được bán ra tại nước này trong tháng 3/2026 lên đến 7557 xe so với 3167 xe trong tháng 2/2026.

Trái ngược với thực trạng số lượng xe ô tô điện bán ra gia tăng thì số lượng xe ô tô sử dụng xăng bán ra lại giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời doanh số bán xe ô tô sử dụng dầu diesel cũng giảm 10,1%.

Ông Rohan Martin, Giám đốc điều hành Hiệp hội cho thuê ô tô của Australia khẳng định, các số liệu này cho thấy thực tế là cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang khơi dậy sự quan tâm chưa từng có của người dân nước này đối với xe ô tô diện, cả xe mới và xe đã qua sử dụng. Và với nhiều người dân Australia, cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã tạo ra cú hích, đưa người tiêu dùng từ quan tâm chuyển sang quyết định mua xe điện.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: ô tô điện nhiên liệu Trung Đông giá dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện
Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản
Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện
Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có tham vọng lớn chuyển đổi 120 triệu xe máy chạy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kế hoạch này vẫn khó thực hiện do vấn đề cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng hỗ trợ cho việc điện khí hóa xe máy qui mô lớn.

Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện

Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có tham vọng lớn chuyển đổi 120 triệu xe máy chạy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kế hoạch này vẫn khó thực hiện do vấn đề cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng hỗ trợ cho việc điện khí hóa xe máy qui mô lớn.

Du lịch
CÔNG NGHỆ
Thời trang
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá