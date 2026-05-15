Hé lộ kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc

Thứ Sáu, 17:02, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 15/5, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng này. Động thái này được cho là để thúc đẩy thỏa thuận thượng đỉnh Hàn – Mỹ, trong khi quá trình thương nghị với Mỹ về vấn đề này đang bế tắc. 

Trong kế hoạch cơ bản do Chính phủ Hàn Quốc đang soạn thảo sẽ có một số yếu tố chính như vai trò và nhiệm vụ quốc phòng – quân sự của tàu ngầm hạt nhân, lộ trình chế tạo dự định, nguồn cung và các biện pháp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hạt nhân, những cơ chế chủ yếu nhằm tuân thủ quy định của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT)…

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc gặp gỡ tại Gyeongju chiều 29/10/2025 (Ảnh: Yonhap News)

Ý tưởng về đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc xuất hiện trong giai đoạn từ năm 1993-1998, dưới thời Tổng thống Kim Young-sam, nhưng đã liên tục thất bại trong quá trình hiện thực hóa. Phải cho đến sau hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10/2025, mới có những biến chuyển ban đầu và hai bên đã đưa thỏa thuận này vào Tài liệu giải thích chung song phương.

Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhiều lực cản lớn khiến quá trình thương nghị về tàu ngầm hạt nhân Hàn – Mỹ lại lâm vào ngõ cụt, trong đó nổi lên một số vấn đề như sự phản đối của phía Mỹ về quá trình điều tra vụ rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng của Công ty Coupang - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, sự chậm trễ trong việc thực hiện cam kết đầu tư vào Mỹ…

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân được cho là nhằm tạo một cú hích cho dự án có tầm chiến lược quốc tế này.

Bên cạnh việc công bố kế hoạch nêu trên, Seoul cũng cho biết đang xem xét đề án đóng 4 tàu ngầm hạt nhân lớp 5.000 tấn vào nửa cuối những năm 2030 và đang thúc đẩy việc xây dựng một bộ luật đặc biệt để chuẩn bị cho cơ chế quản lý việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích quân sự.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
