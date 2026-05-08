Nga tăng tốc sản xuất khí tài quốc phòng

Ngày 7/5, tại cuộc họp cáo cáo kết quả hoạt động năm 2025 với Tổng thống Nga Putin, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec ông Sergey Chemezov cho biết Tập đoàn đã hoàn thành 99,5% đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước và bàn giao đầy đủ các mẫu vũ khí và khí tài được quân đội yêu cầu nhiều nhất. Tập đoàn đặt nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng quốc phòng và đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga.

Pháo phản lực phóng loạt “Sarma” cỡ nòng 300 mm. (Ảnh: Sputnik)

Trong năm 2025, doanh thu của Rostec tăng 25%, đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ rúp. Tập đoàn hiện sử dụng khoảng 727.000 lao động và là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Nga. Mức lương trung bình của nhân viên tăng 15% so với năm trước, trong khi năng suất lao động tăng hơn 20% nhờ đẩy mạnh robot hóa và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Rostec bắt đầu bàn giao cho quân đội hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới “Sarma” cỡ nòng 300 mm đồng thời tiếp tục mở rộng sản xuất máy bay không người lái. Tập đoàn đã phát triển mẫu UAV “Scalpel” với thiết kế cánh chữ X, cùng các phiên bản mới của dòng đạn bay “Kub” có tầm hoạt động và đầu đạn mạnh hơn.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, Rostec sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình thay thế linh kiện nhập khẩu trong ngành hàng không dân dụng. Dự kiến từ năm 2027, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt các dòng máy bay dân dụng MC-21, Superjet và Il-114 với mục tiêu giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.