Nga kêu gọi các phái bộ nước ngoài sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine

Theo bà Zakharova, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới tất cả các phái bộ ngoại giao và tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, đề nghị nhanh chóng rút nhân sự khỏi Kiev trong bối cảnh Moscow cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu Ukraine thực hiện các kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại Nga.

Lực lượng thực thi pháp luật đứng gác gần tháp Spasskaya của Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil trong lễ mừng Năm mới tại trung tâm Moscow, Nga, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters.

“Bộ Ngoại giao Nga khẩn thiết kêu gọi chính phủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế nghiêm túc xem xét tuyên bố này, đồng thời bảo đảm việc sơ tán kịp thời nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện và dân thường khỏi thành phố Kiev, trước nguy cơ xảy ra đòn đáp trả không thể tránh khỏi của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định của Ukraine”, bà Zakharova dẫn nội dung công hàm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, từ 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu, đồng thời kêu gọi Ukraine thực hiện điều tương tự.

Tuy nhiên, Nga cũng cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa nhằm vào Moscow trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Hiện chưa rõ Ukraine có chấp nhận đề nghị ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5 của Nga hay không. Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Zelensky cho rằng lệnh ngừng bắn này là “không công bằng” và nói rằng “không ai chính thức đề xuất bất kỳ điều gì” với Kiev. Vài giờ sau, nhà lãnh đạo Ukraine đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5-6/5, đồng thời khẳng định Kiev sẽ “đáp trả tương xứng” với các hành động từ phía Nga.

Trong khi một số hãng truyền thông cho biết cường độ các cuộc tấn công tầm xa từ cả hai phía đã giảm bớt, giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn.