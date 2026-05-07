中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga kêu gọi các phái bộ nước ngoài sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine

Thứ Năm, 16:12, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga đã chính thức cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế về nguy cơ xảy ra một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev, đồng thời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi thủ đô Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Theo bà Zakharova, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới tất cả các phái bộ ngoại giao và tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, đề nghị nhanh chóng rút nhân sự khỏi Kiev trong bối cảnh Moscow cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu Ukraine thực hiện các kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tại Nga.

nga keu goi cac phai bo nuoc ngoai so tan nhan vien khoi thu do kiev cua ukraine hinh anh 1
Lực lượng thực thi pháp luật đứng gác gần tháp Spasskaya của Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil trong lễ mừng Năm mới tại trung tâm Moscow, Nga, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters.

“Bộ Ngoại giao Nga khẩn thiết kêu gọi chính phủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế nghiêm túc xem xét tuyên bố này, đồng thời bảo đảm việc sơ tán kịp thời nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện và dân thường khỏi thành phố Kiev, trước nguy cơ xảy ra đòn đáp trả không thể tránh khỏi của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định của Ukraine”, bà Zakharova dẫn nội dung công hàm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, từ 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu, đồng thời kêu gọi Ukraine thực hiện điều tương tự.

Tuy nhiên, Nga cũng cảnh báo có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những phát biểu mang tính đe dọa nhằm vào Moscow trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Hiện chưa rõ Ukraine có chấp nhận đề nghị ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5 của Nga hay không. Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Zelensky cho rằng lệnh ngừng bắn này là “không công bằng” và nói rằng “không ai chính thức đề xuất bất kỳ điều gì” với Kiev. Vài giờ sau, nhà lãnh đạo Ukraine đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5-6/5, đồng thời khẳng định Kiev sẽ “đáp trả tương xứng” với các hành động từ phía Nga.

Trong khi một số hãng truyền thông cho biết cường độ các cuộc tấn công tầm xa từ cả hai phía đã giảm bớt, giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Nga Ukraine Volodymyr Zelensky xung đột Nga Ukraine Ngày Chiến thắng 9/5 ngừng bắn Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine
Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán: sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán: sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng
Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ