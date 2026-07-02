Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột

Phát biểu trước báo giới ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine không theo đuổi giải pháp hòa bình và đang tiếp tục leo thang xung đột theo định hướng của phương Tây.

"Bằng cách đó, chính quyền Kiev đang tìm mọi cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh, các nước láng giềng thân cận của Nga vào cuộc chiến. Đó là điều mà những bên đi theo các quan điểm của NATO mong muốn", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc hầu hết các nước thành viên NATO đang cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Các bạn cũng đã biết rằng Ukraine không thể tự sản xuất được những loại vũ khí này vì không có đủ năng lực công nghệ cũng như cơ sở sản xuất", bà Zakharova tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thêm hai UAV khi các thiết bị này tiếp cận thủ đô Moscow.

Ông Sobyanin cho biết lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường các mảnh vỡ UAV rơi xuống. Trước đó, ông cũng thông báo hai UAV khác đã bị đánh chặn.

Như vậy, theo thông tin từ chính quyền Moscow, tổng cộng 4 UAV đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào khu vực thủ đô. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của Nga.