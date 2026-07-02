Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục triển khai chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

"Mỗi ngày, kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine đều được triển khai. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng trước những gì Nga đang thực hiện đối với chúng tôi", ông Zelensky viết.

UAV Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: Facbook Trung đoàn 413 Ukraine

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một trong những mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa, nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km. Đây là lần thứ hai cơ sở này trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích từ Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng mang tính "chiến lược" tại vùng Penza, cách tiền tuyến khoảng 600 km. Theo ông, cơ sở này tham gia sản xuất các linh kiện phục vụ chế tạo tên lửa được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác định cơ sở trên thuộc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos), chuyên sản xuất cảm biến cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, linh kiện điện tử hàng không cũng như thiết bị phục vụ các vệ tinh trinh sát.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng nước này cũng đã tấn công hai cây cầu tại các khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Lugansk do Nga kiểm soát, cùng một tuyến vượt sông phục vụ hậu cần tại tỉnh Donetsk.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga là một phần trong chiến dịch làm gián đoạn năng lực tiếp vận của Moscow ở phía sau tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết riêng trong tháng 6, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 11 nhà máy lọc dầu của Nga, cùng nhiều cơ sở hậu cần nhiên liệu, nhà máy quốc phòng và các mục tiêu quân sự khác.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tập kích các nhà chứa máy bay chiến đấu của Nga tại một sân bay ở bán đảo Crimea - khu vực Nga sáp nhập năm 2014.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các tuyên bố trên của Ukraine.